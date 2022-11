von Georg Lange

Unter der Regie von Claudia Godart hat das Dorftheater Gaienhofen in der Höri-Halle mehr als 400 Besucher mit der Verwechslungskomödie „Der Meisterboxer“ vom Autorenteam Otto Schwarz und Carl Mathern begeistert.

Irrungen und Wirrungen

In zwei brillant inszenierten Vorstellungen mit komödientypischen Irrungen und Wirrungen manövrierte sich das zehnköpfige Ensemble mit äußerst authentisch gespielten Charakteren und mit rasant vorgetragenen, witzigen Dialogen über zwei Akte hinweg in eine ausweglos erscheinende Situation.

Aus dieser hätte es eigentlich nur das sprichwörtliche Wunder retten können, wurde aber durch den Kniff der Autoren und den Humor des Theaterstücks auf eine bezaubernde Weise im dritten Akt aufgelöst – wodurch alle Charaktere ihr Glück fanden.

Auf der Flucht vor Diät-Diktat

Der Marmeladenfabrikant Friedrich Breitenbach wird von seiner Ehefrau Adelheit unter Zwang auf vegetarische Kost gesetzt. Um ihrem Diät-Diktat zu entrinnen und mit seinem Freund heimlich auf Schweinebraten-Tour gehen zu können bedient sich der Fabrikant einer raffinierten Täuschung: Er gibt vor, Boxkämpfe zu bestreiten und dafür regelmäßig zu trainieren.

Marmeladenfabrikant Breitenbach (Manfred Maier, links) gibt sich als Boxer aus und erhält vom echten Meisterboxer Breitenbach (Benjamin Leonhardt) eine Lektion in die Magengrube.

Dabei nutzt er die Namensgleichheit zu dem Meisterboxer Breitenbach, mit dessen Leistungen er angeberisch prahlt. Der Schwindel droht jedoch aufzufliegen, als der echte Meisterboxer zu einem Wettkampf an den See kommt und Adelheit ihrem Mann beim Boxen zusehen möchte. Der Fabrikant will das mit allen Mitteln verhindern.

Zum Fremdschämen prächtig

Manfred Maier glänzte in der Rolle des Fabrikanten und verlieh dem Charakter eine bübisch freche und pfiffige Note um der ernährungsdiktatorischen Umklammerung seiner Gattin gewitzt zu entrinnen. Bettina Hotz (als dessen Ehefrau Amalie) überzeugte mit der brillanten Darstellung einer gutgläubigen Gattin, die jede Irritation und jeden Hinweis auf eine krumme Sache in ihr Weltbild kohärent integrieren konnte – bis sie auf den echten Meisterboxer traf.

Zu den Proben Die Theaterbühne, eine Abteilung des Turnvereins Gaienhofen, probte seit Mitte September zwei Mal pro Woche plus einem Probewochenende den Schwank „Der Meisterboxer“ von Otto Schwarz und Carl Mathern – teilweise mit Einschränkungen der Truppe durch die Pandemie. „Während den Proben hatten wir unheimlich viel Vergnügen. Denn das Stück hat einen sehr guten Humor“, erläuterte Regisseurin Claudia Godart im Gespräch mit dem SÜDKURIER und im Anschluss an die Vorführung. Und wenn ein Stück Spaß mache, dann seien die Proben nicht anstrengend, so Claudia Godart über die Professionalität und Leichtigkeit des Ensembles während der Aufführung. Die Schauspieltruppe und das Publikum kamen aus einem Umkreis von 40 Kilometern nach Gaienhofen. In der Maske legte Traudel Sutter den Putz für die Darsteller auf. Alex Bürgel war in der Souffleusen-Box der unsichtbare Rettungsanker der Aufführung.

Wie Petra Baum als Amalie Wipperling ihren Mann Tobias unter ihre Fuchtel brachte, war bis zum Fremdschämen prächtig gespielt. Und keiner aus dem Ensemble konnte besser unter ihrer Fuchtel leiden als Thomas Weber als Ehemann Tobias Wipperling.

Dramen der Eifersucht

Im Ring der Komplikationen befand sich ebenso Nikolaj Wagner als Sohn des Fabrikanten Breitenbach, der eine Tanz-Liaison zu Colette unterhielt. Mit ihrem leidenschaftlichen Temperament samt Geldsorgen sorgte Carmen Martin für weitere Verwirrungen samt Dramen der Eifersucht im Hause Breitenbach.

Mit verführerisch sanfter Stimme und kämpferischer Libido buhlte Neuling Benjamin Leonhard in der Rolle des echten Meisterboxers Breitenbach um die Gunst der Tochter des Fabrikanten. Seine Durchschlagskraft bewies er nicht nur im Umgarnen von Anna Bruttel als Tochter Lotte, sondern auch in einem filmreifen Boxkampf zwischen ihm und seinem Identitätsräuber – dem Vater seiner Angebeteten.

Zum Schreien komisch war auch der Versuch von Darsteller Herbert Franzen, seinen Geschäftspartner Breitenbach vor dessen eigener Blamage zu retten, als jener vor allen Anwesenden mit seinem Sieg im Boxkampf prahlte. Was zwar dessen Frau, aber der Fabrikant und angebliche Boxer bis dato nicht wusste: Dass der Kampf in der Arena abgesagt wurde.