Das Gaienhofener Vokalensemble hat bei seiner Hauptversammlung einen Rückblick auf die vergangene Zeit geworfen aber auch mit Optimismus in die Zukunft geschaut. Wie das Vokalensemble mitteilt, trafen sich die Chormitglieder trotz ungewöhnlicher Rahmenbedingungen – so mussten etwa Teilnehmer geimpft, genesen oder getestet sein werden – in großer Zahl in der Melanchthonkirche.

Während sich das Vokalensemble zu Beginn der Veranstaltung an erfolgreiche Konzerte aus dem Jahr 2019 erinnern konnte, fiel der Rückblick auf das Jahr 2020 ernüchternd aus: in diesem konnten infolge der coronabedingten Einschränkungen keine Feste gefeiert werden und alle Konzertprojekte mussten abgesagt werden. Immerhin: Der Kassenbericht ergab sowohl für 2019 als auch für 2020 einen ausgeglichenen Kassenstand.

Weihnachtliche Musik in der Kirche und Kooperationsprojekt mit den Schul-Kantoreien

Hoffnungsvoll fiel außerdem der Ausblick auf mögliche Choraktivitäten und zwei Konzerte in der Adventszeit 2021 aus: Neben Gemeindegottesdiensten soll, unter der Voraussetzung, dass Probearbeit möglich ist, weihnachtliche Musik in der Melanchthonkirche erklingen, dargeboten von wechselnden Gesangsgruppen aus dem Vokalensemble Gaienhofen und der Minikantorei, begleitet von einem Streichquintett, vier Bläsern und Schlagwerk. Für den Sommer 2022 ist außerdem ein Kooperationsprojekt mit den Schul-Kantoreien angedacht, berichtet der Chor in seiner Mitteilung.

Aber das Vokalensemble beschäftigte sich nicht nur mit vergangenen und kommenden Konzerten, sondern auch mit der eigenen Besetzung. So wurden Neuwahlen durchgeführt. Die zu wählenden Vorstandsmitglieder wurden im Amt bestätigt: Vorsitzender ist Erich Windhab, sein Stellvertreter Andreas Winterhalter. Das Amt der Schatzmeisterin besetzt Elke Barduhn. Ebenso wurden Beisitzer und Stimmsprecherinnen gewählt. Der Chor-Vorstand bedankte sich herzlich bei den ausscheidenden Amtsinhabern.