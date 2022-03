von Georg Lange

Ende letzten Jahres hätte Hemmenhofen als erste Ortschaft von Gaienhofen an das gemeindeeigene Breitbandnetz gehen sollen. „Aber da hat uns der Markt und die Auftragslage einen Strich durch die Rechnung gemacht“, erläuterte Bürgermeister Uwe Eisch in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats von Gaienhofen den Verzug der Planung für ein schnelles Internet.

Seit März 2021 bemüht sich die Verwaltung, Angebote für das Verlegen und das Verschweißen von Glasfaserkabeln ihres Breitbandnetzes einzuholen. Erst in einem dritten Anlauf konnte sie ein Unternehmen für das Verlegen der Kabel in das gemeindeeigene Leerrohrnetz finden. Die Verwaltung geht davon aus, dass die Teilortschaften Hemmenhofen und Gaienhofen im März nächsten Jahres an das Netz gehen können.

Die Kosten Rund fünf Millionen Euro investiert die Gemeinde Gaienhofen in den Ausbau eines Breitbandnetzes für den schnellen Internetzugang. Davon fließen allein 2,5 Millionen Euro in die Tiefbauarbeiten – und weitere 2,4 Millionen Euro in den Bau des Glasfasernetzes und in dessen technische Infrastruktur. Rund 150.000 Euro werden für die Planung aufgewendet. Den Ausgaben stehen Zuschüsse vom Bund und vom Land Baden-Württemberg in einer Gesamthöhe von 3,8 Millionen Euro gegenüber sowie die Betreiber-Pacht für 15 Jahre in Höhe von einer Million Euro. Finanziell belastet der Ausbau eines Breitbandnetzes die Haushaltskasse von Gaienhofen lediglich mit 300.000 Euro.

Keine Angebote von Unternehmen

Bei der ersten Ausschreibung im März 2021 interessierten sich lediglich drei Unternehmen für den Auftrag – wobei ein Angebot eines Bewerbers ungültig war. Die verbliebenen Wettbewerber hätten bei der Gemeinde letztlich kein Angebot eingereicht, erläuterte Eisch gegenüber dem Gemeinderat.

Die Verwaltung hob die Ausschreibung wieder auf und forderte in einem zweiten Verfahrensschritt Unternehmen auf, ein geeignetes Angebot abzugeben. Obwohl die Verwaltung acht Firmen direkt angeschrieben hatte, erhielt die Gemeinde keine Angebote.

Auftragsbücher waren schon voll

„Sie hatten alle volle Auftragsbücher und haben keine Möglichkeit gesehen, uns ein Angebot abzugeben“, erläuterte Eisch. In einer dritten Phase habe nun die Verwaltung in einem freihändigen Verfahren ein Unternehmen mit einem Angebot finden können.

Es sei zwischenzeitlich sowohl juristisch als auch vom Planungsbüro geprüft worden und könne vom Gemeinderat beschlossen werden, so Eisch. In der Aussprache erhielt die Verwaltung großes Lob für ihre Arbeit.

Räte äußern sich positiv

Gemeinderat Felix Lang (UBL) ist sicher, dass der Breitbandausbau durch die Gemeinde schneller gehe, als wenn der Bund den Ausbau übernommen hätte. Jürgen Rottler (Die Aktiven) beglückwünschte die Weitsicht der Verwaltung. Als die Planung begonnen hatte, sei der Ausbau noch kontrovers behandelt worden.

Karl Amann (UBL) schätzte ebenso wie Klaus Sturm (Freie Wähler), dass das Breitbandnetz im Besitz der Gemeinde sei. „Vor allem führt es auf Dauer zu erheblichen Erträgen für die Gemeinde“, so Sturm. Trotz Absagen, Rückschlägen und negativer Bescheide zollte er der Verwaltung und dem Bürgermeister Respekt und Anerkennung: Uwe Eisch habe immer für den Breitbandausbau gekämpft.