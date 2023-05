Glimpflich ging ein Notfall am Donnerstag auf dem See vor Gundholzen aus: Wie die DLRG im Bezirk Bodensee-Konstanz in ihrem Einsatzbericht schreibt, waren zwei Personen in Not geraten, nachdem ihr Boot gekentert war.

Die Alarmierung durch die Leitstelle sei um etwa 13.10 Uhr eingegangen, so die DLRG. Gemeldet worden sei das gekenterte Boot, auf dessen Rumpf die beiden Personen sich in Sicherheit gebracht hatten. Alarmiert worden seien daraufhin neben der Einsatzleitung und den DLRG-Booten aus Radolfzell, Moos und Allensbach auch die Feuerwehr Radolfzell sowie die Einsatzleitung und die Wasserschutzpolizei.

Einsatz kann bald beendet werden

Kurz vor dem Eintreffen des DLRG-Bootes Radolfzell am Einsatzort habe die Wasserschutzpolizei weitere Informationen durchgegeben: Demnach sei ein Boot der Regattaleitung bereits vor Ort gewesen. Das habe das DLRG-Boot Radolfzell bestätigen können. Weil keine weitere Unterstützung notwendig gewesen sei, hätten alle weiteren anfahrenden Kräfte den Einsatz abbrechen können.

Das DLRG-Boot aus Radolfzell habe dabei geholfen, das gekenterte Boot aufzurichten und zudem die beiden Personen, die leicht unterkühlt, aber sonst wohlauf gewesen seien, ins Seebad Radolfzell gefahren. Um 14 Uhr sei der Einsatz bereits für beendet erklärt worden.