Höri vor 35 Minuten

Bald keine Berufsfischer mehr am Bodensee? Ein Urgestein berichtet vom Alltag voller Ungewissheit

Früh aufstehen, lange arbeiten und das in immer schwierigeren Zeiten: Der Alltag von Berufsfischer Wilhelm Böhler am Untersee ist mühsam. Denn immer weniger Fische werfen die Frage auf, wie lange er das noch so tun kann.