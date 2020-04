von Sk

Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der am Dienstag im Zeitraum von 16.30 bis 17 Uhr in der Hauptstraße vor der Gaststätte „Zur Alten Post“ einen geparkten Wagen beschädigt hat. Laut Polizeiangaben fuhr der Täter an dem am Straßenrand stehenden BMW den Außenspiegel ab. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der unbekannte Verkehrsteilnehmer einfach davon. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gaienhofen unter der Telefonnummer (07735)97100 zu melden.