Die Feuerwehr Gaienhofen ist am Montag, 28. März, gegen 11.20 Uhr zu einem Heckenbrand in die Hofstraße alarmiert worden. Laut der Polizei habe ein Anwohner auf seinem Grundstück Unkraut abgeflammt. Dabei sei die angrenzende Hecke des Nachbargrundstücks in Brand geraten. Die mit neun Einsatzkräften und drei Fahrzeugen angerückte Wehr konnte das Feuer schnell löschen. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Der Schaden belaufe sich nach Schätzungen der Polizei auf rund 500 Euro.