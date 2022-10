Wie arbeitete Hermann Hesse in seiner Zeit in Gaienhofen? Was inspirierte ihn? Und wie inspirierte er andere? Fragen wie diesen geht eine Vortragsreihe zu Ehren des Schriftstellers nach. Zu Ehren des berühmten Autors, der acht Jahre lang in Gaienhofen lebte und arbeitete, finden Mitte Oktober stets die Hermann-Hesse-Tage mit Themen rund um den Literaturnobelpreisträger im Bürgerhaus Gaienhofen statt. Bei der diesjährigen Vortragsreihe erfährt man mehr über das Werk des Schriftstellers als Inspiration, über Hesses Leser und Sammler, aber auch über seine humorvolle Seite, wie die mitveranstaltende Tourist-Information Gaienhofen in einer Presseankündigung schreibt.

Was inspirierte Hesse zu seiner indischen Dichtung

Der Roman „Siddhartha“, dessen Erscheinen sich in diesem Jahr zum 100. Mal jährt, wird im Vortrag „Begegnung der Kulturen“ gewürdigt (Samstag 15. Oktober, 10.30 Uhr). Was inspirierte Hermann Hesse zu seiner „indischen Dichtung“? Der Vortrag stellt den Roman einerseits in seinen Entstehungszusammenhang und deutet ihn andererseits als Entwurf eines Lebensmodells.

Die weiteren Vorträge sind betitelt mit „Hesses Leser und Sammler“ (Freitag 14. Oktober, 19 Uhr), „Inspiration Hermann Hesse“ (Samstag 15. Oktober, 14 Uhr), „Das Mia- und Hermann-Hesse-Haus. Leben im Einklang mit der Natur“ (Samstag 15. Oktober, 16 Uhr) und „,Mitten in der trüben Zeit eine Dosis Heiterkeit!‘ – Humor bei Hermann Hesse“ (Sonntag 16. Oktober, 11 Uhr).

Als Referenten dabei sind Volker Michels, Herausgeber der Hesse-Werke im Suhrkamp Verlag, Helga Esselborn-Krumbiegel, Autorin von Hesse-Publikationen, Gunilla Eschenbach vom Deutschen Literaturarchiv Marbach, die Journalistin Doris Burger und Eva Eberwein, Eigentümerin des Mia- und Hermann-Hesse-Hauses. Ein literarisch-musikalisches Projekt mit dem Titel „Hesses Traum“ präsentiert das Parnass-Trio aus Trier. Es spielt Werke von Henry Purcell, Jean Sibelius, Johann Sebastian Bach, Georg Philipp Telemann, Eric Satie, Astor Piazolla – und Led Zeppelin. Eine bizarre Klangwelt zwischen klassischem Cello, Akkordeon und Vielle (Drehleier) versprechen die Veranstalter (Samstag 15. Oktober, 19.30 Uhr).

Bürgerhaus Gaienhofen ist der Veranstaltungsort

Alle Veranstaltungen finden im Bürgerhaus Gaienhofen statt, zwischen den Veranstaltungen kann das Hesse-Museum Gaienhofen von 10 bis 17 Uhr besucht werden, erklärt die Tourist-Information weiter.

Auch der neben dem Museum gelegene „Kuhstall“ öffnet während der Hermann-Hesse-Tage seine Türen für druckgraphische Arbeiten im Rück- und Ausblick auf die Korridore unserer Zeit. Kerstin Weiland und Andrea Dietz sind die Gastgeber in der Kapellenstr. 12 (Freitag, 16-20 Uhr, Samstag, 14-20 Uhr, Sonntag 11-17 Uhr).

Karten: Für die Vortragsreihe gibt es eine Dauerkarte zum Preis von 60 Euro, Einzeltickets kosten zwischen 8 und 19 Euro