Gaienhofen vor 2 Stunden

Zwei Verletzte bei Brand in Flüchtlingsunterkunft: Mitbewohner retten Betrunkenen, der im Bett geraucht hatte

Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen einen Bewohner der Flüchtlingsunterkunft in Gaienhofen. Dort entstand in einem Zimmer in der Nacht auf Montag ein Feuer.