Gaienhofen-Horn Wie das Altern die Gesellschaft fordert: Älterwerden in der Stadt und auf dem Land

Älterwerden in der Stadt und auf dem Land – mit dem demografischen Wandel gehen kommen viele Herausforderungen auf das Gemeinwesen zu. Die Vereinigung der liberalen Senioren Baden-Württemberg lud im Gaienhofener Ortsteil Horn zu drei Impulsreferaten, die das Thema beleuchteten. "Wir haben ein Problem mit der Demografie", eröffnete Bürgermeister Rupert Metzler aus der 8400 Einwohner zählenden Gemeinde Hilzingen das Symposium im Gasthaus Hirschen. Schnell wurde deutlich, dass die Politik die Unterstützung der Bevölkerung für die Herausforderungen des gesellschaftlichen Wandels benötigt. Kann Bürgern die Entscheidung für ein Engagement leichter gemacht werden? Welche Rolle spielt der Aufbau des deutschen Rentensystems bei der Misere in der Versorgung? Drei Referenten gaben Impulse für ein Umdenken:

Demografischer Wandel

Das Schlagwort beschreibt Veränderungen in der Entwicklung der Bevölkerung. Damit sind etwa Veränderungen der Altersstruktur, des Verhältnisses von Männern zu Frauen, der Anteile von heimischer Bevölkerung zu eingewanderten Bürgern, bei Geburtenrate und Sterbefällen, aber auch bei Zu- und Fortzügen gemeint. Die Auswirkungen des Wandels stellen Bürger, Gesetzgeber, Wirtschaft und Wohlfahrtseinrichtungen vor neue Aufgaben. Seine Effekte machen sich in der Altersvorsorge, im Gesundheitswesen, in den Immobilienpreisen, der Wirtschaft und Arbeitswelt und den staatlichen Infrastrukturen bemerkbar. (gla)