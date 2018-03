vor 5 Stunden SK Gaienhofen Wenig Beute, aber viel Schaden: Unbekannter bricht in Strandbad Horn ein

Vergleichsweise gering war die Ausbeute eines unbekannten Täters, der in das Strandbadgebäude an der Strandbadstraße in Horn aufgebrochen und daraus einen Laptop gestohlen hat. Wie die Polizei mitteilt, stehen dem Wert des Laptops mehrere hundert Euro Sachschaden gegenüber, die beim rabiaten Einbruch verursacht wurden.