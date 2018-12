von Michael Jahnke

Das Weihnachtskonzert des Schulorchesters und der Kantorei der Schlossschule Gaienhofen begeisterte die Konzertbesucher vollends. Dabei war die Zusammenstellung des Programms für die Dirigenten Simone Renz und Siegfried Schmidgall eine Gratwanderung. Mit den Proben habe man nach den Sommerferien angefangen, erläutert Schmidgall. "Bei sommerlichen Temperaturen Weihnachtslieder einzuüben, ist für alle Beteiligten schon eine Herausforderung", so der Leiter der Kantorei.

Deshalb habe man als eine Art Aufwärmtraining mit dem Gospel "Reaching Heaven with Our Song" bei den Proben begonnen. "Es ist bemerkenswert, mit welcher Leichtigkeit unsere Jugendlichen englische Lieder verstehen und umsetzen", sagt Schmidgall. Erst danach sei es bei den Proben immer weihnachtlicher geworden. "Neben den von den Dirigenten und Musiklehrern stammenden Vorstellungen über ein Programm ist es wichtig, die Wünsche der Jugendlichen zu berücksichtigen", so Schmidgall weiter.

Das habe einen ganz entscheidenden Grund. Wenn die jugendlichen Musiker und Sänger einen Vorschlag unterbreiten, dann stecke dahinter große Begeisterung und viel Energie. "Wenn Kinder und Jugendliche in der Schule keinen Zugang zur Musik finden, wird es in der Zukunft für die jungen Menschen immer schwerer, diesen Zugang zu finden", schildert Schmidgall. Begeisterung müsse geweckt und aufrecht erhalten werden. Hinzu käme beim Singen in einem Chor ein einmaliges Erlebnis von Gemeinschaftsgefühl.

Musik als Licht in der dunklen Jahreszeit

Das alles ist auch beim Konzert in der Melanchtonkirche in Gaienhofen ganz deutlich spürbar. Keine erdrückende und auf Erlösung hoffende Atmosphäre, sondern ein erfreulich junges Programm, das das Motto "Christmas Lights" hervorragend umsetzt. "Es geht darum, dass dieses Konzert für die Besucher an den kürzesten Tagen des Jahres und somit den längsten Nächten ein Licht bietet", erläutert Schuldekan Thomas Kirchberg zu Beginn der Aufführung. Licht gebe Orientierung. So wäre es dann einfacher, in der hektischen Vorweihnachtszeit der gestressten Kassiererin an der Supermarktkasse ein freundliches Wort zu gönnen und durch andere Dinge, die alle kein Geld kosten, die Hektik aus dem Alltag auszuschließen. Dann käme man auf den eigentlichen Sinn von Weihnachten.

Vorfreude auf das Weihnachtsfest ist bei diesem Konzert gepaart mit Besinnlichkeit. Das alles greifen die jugendlichen Musiker des Schulorchesters und der Kantorei in ihren Ansagen und Erläuterungen zu den Musikstücken mit beeindruckenden Texten auf, bevor sie die passenden Lieder anstimmen. Von "Let It Go" aus dem Animationsfilm "Die Eiskönigin" bis hin zum vierstimmigen Kanon "Mache Dich auf und werde Licht" , bei dem die Konzertbesucher aufgefordert werden mitzusingen, reicht der musikalische Bogen. Die Konzertbesucher sind geradezu gefesselt von den Darbietungen. Auch als der Klassiker "Tochter Zion" mit dem Publikum angestimmt wird, hält diese Spannung an. Am Ende ist man sich einig: Es ist ein außergewöhnlich interessantes und gutes Konzert gewesen.