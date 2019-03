von SK

Die Wählergruppe “Die Aktiven” hat ihre Kandidaten für die Gemeinderatswahl in Gaienhofen nominiert. 14 Kandidaten im Alter von 28 bis 71 Jahren stehen demnach auf der Wahlliste, wie die Wählergruppe in einer Presseerklärung bekanntgibt.

Neben den drei bisherigen Gemeinderatsmitgliedern Christa Schuler, Bernd Sutter und Tony Rosen stellen sich weitere fünf Kandidatinnen und sechs Kandidaten zur Wahl: Ines Neumann, Desirée Figilister, Sandra Wirth-Walentin, Tanja Mai und Martina Schnetz sowie Florian Arnold, Jürgen Rottler, Arnulf Heß, Matthias Stern, Christian Weber und Reinhard Schneider zur Wahl.

Engagement für Grundschule

Damit vereine das Team der Aktiven "sehr breite Fähigkeiten, Ideen und Erfahrungen mit Offenheit und frischer Energie für das Ziel, sich positiv für die Zukunft der Gemeinde Gaienhofen einzusetzen", wie es in der Pressemitteilung der Wählergruppe weiter heißt.

Was die Kandidaten der Aktiven verbinde, sei die Liebe zu Gaienhofen und die Überzeugung, dass die Bedürfnisse und Interessen aller Einwohner bei der Bewältigung der vielschichtigen Aufgaben, die der Gemeinde in den kommenden Jahren bevorstünden, Berücksichtigung finden müssten. Zu diesen Aufgaben zählen die Aktiven etwa die Erhaltung der Grundschule in Horn und neue Investitionen für die Hermann-Hesse-Schule in Gaienhofen.

Gruppe fordert Generationswechsel

Wichtige Themen für die Aktiven, so ihre Pressemitteilung, seien die nachhaltige Weiterentwicklung der Gemeinde und die Gemeinschaft der Menschen, die hier ihr Zuhause gefunden haben. Deshalb habe man sich bemüht, Kandidaten aus allen Ortsteilen zu haben "und neue mit reinzubringen", wie Jürgen Rottler laut Presseinfo erläutert.

Das sei überhaupt das wichtigste Ziel der Aktiven: "Der Gemeinderat muss einen Generationenwechsel durchlaufen und deshalb wollen wir jüngere Bürger an die Arbeit des Gemeinderats heranbringen."