Gaienhofen Verkehrsunfall mit zwei Verletzten in Gundholzen

Verkehrsunfall mit zwei Verletzten in Gundholzen

Bei einem Verkehrsunfall wurden am Freitagabend zwei Personen leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Eine 55-jährige Fahrerin eines Pkw Toyota-Swift befuhr am Freitag gegen 22.00 Uhr die L 192 von Moos in Richtung Gaienhofen. Am Ortseingang Gundholzen umfuhr sie die dortige Verkehrsinsel aus Unachtsamkeit auf der Fahrspur des Gegenverkehrs und prallte hierbei gegen einen entgegenkommenden Pkw Toyota.

Zwei Mitfahrerinnen aus dem Verursacherfahrzeug wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik verbracht.