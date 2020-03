Die Unbekannte verschafften sich laut einer Mitteilung der Polizei im Zeitraum von Samstag, 15. Februar, bis Samstag, 29. Februar, Zugang zu einem Vereinsheim. Sie schlug dazu eine Glasscheibe ein und brachen eine leere Kasse auf. Die Täter drangen außerdem in eine Holzhütte in der Nähe ein. Auch dort fanden sie nach bisherigen Erkenntnissen nichts, so die Polizei.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Gaienhofen unter 07735/97100 in Verbindung zu setzen.