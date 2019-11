von SK/pm

„Thea Schmitt macht it mit“ – mit dieser Komödie in drei Akten von Autor Jens Exler will der Turnverein Gaienhofen am 16. und 17. November wieder für einen vergnüglichen Dorftheater-Abend in der Höri-Halle in Gaienhofen sorgen.

Seit 2013 jedes Jahr ein Stück

Das Dorftheater führt damit die langjährige Tradition des Gaienhofener Turnvereins fort, mit einer eigenen Theatergruppe das Dorf und umliegende Gemeinden jedes Jahr mit einem Theaterstück zu erfreuen. Seit 2013 gibt es alljährlich wieder ein volles Haus und Zuschauer, die vergnügt und erfrischt nach Hause gehen.

Seit September proben sie bereits, die Theaterspieler unter der bewährten Regie von Claudia Godart. Alle sind hochmotiviert und mit großer Begeisterung dabei: Texte lernen, Kostüme aussuchen, Bühnenbild bauen und sogar eine Blasmusik ist in diesem Jahr mit dabei.

Bürgermeister gegen Wirtin

Denn der Bürgermeister in Exlers Dreiakter hat Großes vor mit seiner verschlafenen Gemeinde: Angesteckt von den Einfällen der schönen Touristin Carola, plant er ein großes Wellness- und Hotelzentrum. Nur eines trennt den Bürgermeister noch von seiner Wellness-Oase: Thea Schmitt, Wirtin vom Gasthaus mit dem schönsten Biergarten und Besitzerin der alten Wassermühle.

Gaienhofen Dorf-Theater Gaienhofen genießt Verbindung zum Publikum Das könnte Sie auch interessieren

Der Bürgermeister braucht ihre Genehmigung, um eine Straße auf ihrem Grundstück bauen zu dürfen. Doch Thea Schmitt stellt sich quer. Dickköpfig und schlau verfolgt die Wirtin ihre eigenen Ziele.

Heimliche Pläne gegen Ferienzentrum

Zu spät bemerkt der Bürgermeister die heimlichen Pläne von Thea Schmitt, und die schöne Touristin Carola hält auch nicht, was sie verspricht. Damit ist der Traum vom Ferienzentrum ausgeträumt, oder? Wem gehört eigentlich das Grundstück in Hanglage mit idyllischer Aussicht? Na, auch Thea Schmitt. Und die macht it mit!

Die Aufführungen des Stücks sind am Samstag, 16. November um 20 Uhr, Einlass um 18.30 Uhr und am Sonntag, 17. November um 16 Uhr, Einlass um 14.30 Uhr, jeweils in der Höri-Halle. Der Eintritt kostet 9 Euro, Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren sind frei. Für Speisen und Getränke ist gesorgt.