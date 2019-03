von Georg Lange

Das Jahr 2017 galt als das erfolgreichste Jahr für den Tourismus in Gaienhofen. Im letzten Jahr stieg jedoch die Zahl der Übernachtungen nochmals um zwei Prozent auf 270 119 an. Als Grund verortete Sabine Giesler den lang anhaltenden Ausnahmesommer 2018. Vor allem die Campingplätze profitierten vom schönen Wetter mit einem Zuwachs von nahezu elf Prozent. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats gab die Leiterin des Kultur- und Gästebüros von Gaienhofen einen Rückblick auf das Tourismusjahr 2018: Bei den Gästeankünften registrierte Gaienhofen einen Zuwachs von sieben Prozent auf 59 880. Damit beherbergte die Gemeinde fast 20 Mal mehr Gäste, als sie Einwohner zählt. In der Rangliste der kurtaxepflichtigen Übernachtungen am Untersee liegt die Gemeinde weiterhin an zweiter Stelle nach Radolfzell und vor der Insel Reichenau. Insgesamt verzeichnete Gaienhofen dreimal mehr Übernachtungen als Öhningen und Moos zusammengenommen.

Im August erreicht Gaienhofen die Kapazitätsgrenze

Im August erreichte Gaienhofen mit fast 46 000 Übernachtungen die Grenze der Kapazität für die Unterbringung. Durch den Großbrand des historischen Hofguts Balisheim in der Nacht auf den 1. August 2018 verlor die Gemeinde auch eine Herberge für ihren Tourismus mit 30 Betten. Insgesamt nahm die Zahl der Übernachtungen in den Hotels und Gasthäusern um drei Prozent zu. Jede vierte Unterbringung erfolgte durch eine kommerzielle Herberge. 21 Prozent der Übernachtungen verbuchte Gaienhofen auf den Campingplätzen. Da immer weniger Vermieter privater Unterkünfte Frühstück anbieten, lag der Gesamtanteil an deren Übernachtungen nur noch bei vier Prozent – trotz sieben Prozent Wachstum bei den Ankünften in diesem Marktsegment. Jugendhäuser und Vereine verbuchten einen Zuwachs um 30 Prozent.

Trockenheit schränkt Angebote ein

Niedrigwasser schränkte im letzten Jahr die Bade- und Wassersportmöglichkeiten in der Gemeinde ein. Am Horner Hafen wurde der Fährbetrieb zum Schweizer Ufer wegen des niedrigen Wasserstands eingestellt, ebenso stellte im letzten Jahr der Bootsverleih seinen Betrieb mitten in den Sommerferien ein. Bürgermeister Uwe Eisch regte den Gemeinderat zu Überlegungen für den Wassersport, die Campingplätze und den Fährbetrieb in Gaienhofen an. Laut einer Studie zum Wirtschaftsfaktor Tourismus im Landkreis Konstanz wurde 2018 in Gaienhofen durch Übernachtungsgäste ein Bruttoumsatz in Höhe von 18 Millionen Euro erzielt. Unberücksichtigt in der Berechnung blieben weitere Umsätze von Dauercampern, Tagesgästen und Inhabern von Zweitwohnungen. Die Gemeinde verbuchte Einnahmen aus der Kurtaxe in Höhe von rund 377 000 Euro. An den Verkehrsverbund Hegau-Bodensee leistete sie einen Kostenbeitrag für die Finanzierung der Gästekarte von rund 75 000 Euro. Vier von zehn Übernachtungsgästen kamen aus Baden-Württemberg. Rund 17 Prozent der Gäste kamen aus dem Ausland – vornehmlich aus dem Nachbarland Schweiz.

Im Oktober lockten die Hermann-Hesse-Tage an drei Tagen 733 Teilnehmer zu acht Veranstaltungen nach Gaienhofen mit geschätzten 200 Übernachtungen und einem Tourismus-Umsatz von nahezu 30 000 Euro zuzüglich einem Umsatz von 10 000 Euro an die Veranstalter. Das Hesse Museum Gaienhofen zog mit seiner Dauerausstellung und drei weiteren Sonderausstellungen über den Künstler Ernst Würtenberger, die Literatenfamilie Mann sowie einer Schau mit einem Essay von Michael Roes und Zeichnungen von Markus Daum nahezu 13 000 Gäste in die Gemeinde.