Gaienhofen Spielerisch zu den richtigen Begriffen

Das Musical "Die Händlerin der Worte" (Mitmach-Theater) war in der Hermann-Hesse-Schule in Gaienhofen-Horn zu Gast. Kinder lernen bei der Händlerin die passenden Artikel zu Substaniven und welche Unterschiede Tonhöhen machen können.

Einmal den falschen Artikel benutzt und schon kann ein Satz nach hinten losgehen und einen Mensch tief beleidigen: Denn "Der Leiter ist nicht zu gebrauchen" meint etwas völlig anderes, als hätte man den Artikel "Die" verwendet. An die Hermann-Hesse-Schule kam die Händlerin der Worte (Alexandra Hehl) mit ihrem Artikel-o-mat. Am Marktstand bot sie kleine, aber auch lustige und süße Worte zum Verkauf an. In der Auslage waren auch Worte, die man auf die Goldwaage legen konnte. Zu attraktiven Preisen gab es bei ihr alle Wörter der Welt kaufen – inklusive 14-tägigem Rückgaberecht, wenn sich die Worte als sinnlos entpuppen. Dafür konnte man sie beim Wort nehmen. Auch wie man etwas sagen würde hätte seine Bedeutung: Bekanntlich mache der Ton die Musik. Es geht im Theater um Zungenbrecher, dem längsten Wort der Welt und auch um Wörter, die man nicht kaufen kann, wie beispielsweise die Liebe und die Freundschaft. Alexandra Hehl ist ausgebildete Musical-Darstellerin und brachte mit einer gut geschulten Musical-Stimme die außergewöhnliche Markthändlerin auf die Bühne des Gymnastikraumes.

Die Markthändlerin erscheint etwas schusselig, konzeptlos und wie durch den Wind geraten. Der hervorragend gespielte Charakter ermöglicht den Kindern eine Identifizierung mit der Marktfrau. Sie stampft und trippelt, tanzt und putzt die Wörter und setzt ihren gesamten Körper spielerisch in die Vorführung ein. Die Aufführung ist ein Balanceakt für die Schauspielerin. Einerseits benötigt sie eine Form von Autorität, die die Kinder ruhig hält. Doch gleichzeitig soll die Rolle der Markthändlerin kumpelhaft wirken. Dafür greift sie trickreich in das Arsenal der Schauspielkunst, um die Disziplin wieder herzustellen. Alexandra Hehl bezieht die Kinder mit Tanz und Gesang aktiv in ihre Vorführung ein. Beim Mitmach-Theater interagiert sie mit den jungen Schülern. Kinder seien ein kritisches Publikum, so die Schauspielerin: "Ihre Reaktionen sind unmittelbar."

Der Förderverein und Elternbeirat der Grundschule hatten die Theaterproduktion Nimmerland zu einer außergewöhnlichen Deutschstunde eingeladen. Nach der 50-minütigen Theatervorstellung wuseln die Kinder begeistert durch die Gänge der Grundschule. "Das war super", urteilten die Schüler. Einfach "alles" hat den Erstklässern gefallen. Selina und Marina freute es besonders, dass sie während des Theaterstücks mitsingen und mittanzen konnten.

Mareike Frantzen unterrichtet die erste Klasse an der Hermann-Hesse-Schule. Auf spielerische und musikalische Weise hätten die Kinder nochmals viele Grundschulthemen erklärt bekommen, so Frantzen. Die Darstellung der Artikel zeigte vor allem Flüchtlingskindern, wie wichtig diese im Sprachgebrauch seien. Die Markthändlerin nahm auch das schwierige Thema der ersten Liebe auf. Auf verschiedene Weisen zeigte sie den Schüler, wie sie den Satz "Ich mag dich" zum Ausdruck bringen können. "Der Ton macht die Musik" beschreibt eine Verhaltensregel im Sprachgebrauch. Doch kann die akzentuierte Benutzung der Tonhöhe auch einen Satz in dessen Bedeutung in sein Gegenteil verkehren: Im Gegensatz zu kleineren Kinder würden Viertklässler dieses Stilmittel der Ironie bereits verstehen, beobachtet Frantzen.