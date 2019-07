von SK

Normalerweise schaffen es Veranstalter bei hochsommerlichen Temperaturen nur selten, Menschen zwei Stunden lang in einem geschlossenen Raum zu begeistern. Der Kantorei und den Orchestern der Evangelischen Schule Schloss Gaienhofen ist das bei ihrem Sommerkonzert unter dem Motto „Charts“ gelungen. Dies teilt die Schule in einer Pressemeldung mit.

Die Besucher der beide Male voll besetzten Lutherkirche in Singen ließen sich durch die Musikauswahl mitnehmen auf eine Zeitreise durch die letzten 50 Jahre. Unter der bewährten Leitung von Simone Renz (Vororchester, Orchester) und Schulkantor Siegfried Schmidgall (Band, Kantorei) kamen Werke zur Aufführung, die sich als Ohrwurm einen Platz im musikalischen Kulturgut erworben hatten.

Von Bon Jovi über ABBA bis zur Band Queen waren Songs aller Größen vertreten

Mit sicherer Intonation und rhythmischer Präzision überzeugten die Musiker des Orchesters in Medleys und Arrangements wie „Queen in Concert“, „The Best of Apel“ oder „Bon Jovi Rock Mix“, in denen die Zuschauer stets gefordert waren, die darin verarbeiteten Songs aufzuspüren. Die Schulkantorei bot einen farbenfrohen Anblick, der sich auch musikalisch zeigte. Unsterbliche Songs wie „Dancing Queen“, „Bohemian Rhapsody“, „It‘s Raining Men“ oder „It‘s My Life“ ließen die Herzen der Zuschauer in Erinnerung an die Charts der eigenen Jugend höher schlagen.

Mit bemerkenswerter Intonation auch in den hohen Sopranlagen und einer souveränen Mehrstimmigkeit gelang es den rund 60 Mitgliedern der Kantorei, ihr Publikum für sich zu gewinnen. Im Samstagskonzert traten die jungen Musiker der sechsten und siebten Klasse auf und beeindruckten durch große Musikalität und Spielfreude in Hits wie „Pirates of Rock“, „I Will Follow him“ oder „Hey Soul Sister“.

„Dass Schüler auch nach ihrem Abitur und selbst als Ehemalige der Kantorei und dem Orchester verbunden bleiben, ist vermutlich nur selten zu finden“, freut sich Simone Renz über das Engagement der Schüler. Einer davon ist Marco Rohn, Abiturient 2018, der als Sänger dabei war und die Begeisterung der Zuhörer und Schüler zusammenfasst: „Ich fand, wir haben hier heute die beste Playlist in der Lutherkirche.“