Bild: Schneider, Anna-Maria

Ein Feuer hat das historische Hofgut Balisheim in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zerstört. Das alte Bauenhaus sowie eine angrenzende Scheune konnten nicht mehr gerettet werden. So sieht es am Tag nach dem Feuer aus.

In einer Garage stand noch das Auto eines Feriengastes. Es ist völlig ausgebrannt.

Bild: Schneider, Anna-Maria

Die Feuerwehr ist bis zum Mittag noch mit den abschließenden Löscharbeiten beschäftigt.

Bild: Schneider, Anna-Maria

Historische Traktor-Oldtimer sind dem Brand zum Opfer gefallen.

Bild: Schneider, Anna-Maria

Nur noch die stabile Grundmauer aus Stein hat den Brand überstanden.

Bild: Schneider, Anna-Maria

Von dem einstigen Bauernhaus ist nur noch Schutt übrig.

Bild: Schneider, Anna-Maria

Ein Brand zerstörte in der Nacht vom Dienstag, 31. Juli, auf Mittwoch, 1. August, das historische Hofgut Balisheim in Gaienhofen. Die Feuerwehr war bis zum Mittwochmittag mit Löscharbeiten beschäftigt.

Bild: Schneider, Anna-Maria

Trockenes Heu beschleunigte die Brandentwicklung.

Bild: Schneider, Anna-Maria

Blick von oben: Die Ruine des alten Bauernhauses. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude verhindern.

Bild: Schneider, Anna-Maria

Nur die alte Steinmauer hat den verheerenden Brand überstanden.

Bild: Schneider, Anna-Maria

Auch am Mittwochmorgen raucht es noch aus der Ruine. Noch sind nicht alle Glutnester gelöscht.

Bild: Schneider, Anna-Maria

Die Freiwillige Feuerwehr ist mehrere Stunden im Dauereinsatz.

Bild: Schneider, Anna-Maria

Bild: Schneider, Anna-Maria

Die Löscharbeiten sind bis Mittwochmittag noch nicht abgeschlossen.

Bild: Schneider, Anna-Maria

Bild: Schneider, Anna-Maria

Überblick über das Hofgut Balisheim und die Brandruine.

Bild: Schneider, Anna-Maria

Bild: Schneider, Anna-Maria

Das Aufräumen danach: Die Freiwillige Feuerwehr in Gaienhofen rollt die Schläuche zusammen.

