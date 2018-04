Gaienhofen Sektübergabe zum Saisonstart: Schiffsbegegnung auf dem Untersee

Die MS Stadt Radolfzell und die MS Seestern feiern den Beginn der neuen Schifffahrtssaison. Und sie feiern Nico Lang: Der Novize vom Untersee ist jetzt der jüngste Kapitän des Bodensees.

Ein wenig Funkkontakt braucht es schon. Doch dann ändert Christoph Rimmele, Schiffsführer auf der MS Radolfzell, den Kurs und hält direkt auf die MS Seestern aus Gaienhofen zu. Das Schiff kommt zügig näher und verlangsamt die Fahrt erst auf den letzten Metern. Inzwischen sind alle Gäste, die gerade noch unter Deck an ihren Drinks nippten, an Deck, um das Manöver zu verfolgen. Vorn am Bug klemmt sich Felix Lang an die Fahnenstange, um eine Hand frei zu bekommen. Sein Bruder Nico, der erst eine Woche vor Ostern sein Kapitäns-Patent gemacht hat, steuert. Drüben zeigt einer der Matrosen mit der Hand nach oben, damit Rimmele und Lang, die jeweils hoch über dem Bug stehen, die verbliebenen Meter abschätzen können. Drei, zwei, eins. Punktgenau schaffen es beide Schiffsführer zum Stillstand zu kommen, gerade auf Armlänge liegen die beiden Bugs etwas versetzt nebeneinander. Felix Lang reicht seine Flasche hinüber und nimmt einen Sekt entgegen. "Herzlichen Dank und alles Gute für die Saison", heißt es, ein Handschlag bekräftigt die guten Wünsche.

Der Routinier der Bodenseeschifffahrtsbetriebe (BSB), Christoph Rimmele, winkt nochmals von seiner Brücke und dreht bei. Der gebürtige Radolfzeller ist vielen Gästen auch als Rebbergmusikant bekannt. Nico Lang wiederum ist mit seinen 21 Jahren noch recht frisch am Steuer und nimmt gerne den ein oder anderen Tipp seines Vaters Harald Lang, ein erfahrener Kapitän, entgegen. Auf der Passage zwischen der Reichenau und der Spitze der Mettnau beispielweise, die etliche Untiefen aufweist. Zumal bei niedrigem Wasserstand kann das tückisch werden.

"Es ist wie beim Führerschein", erklärt sein Bruder, der seit vier Jahren dabei ist: "Wenn man fahren darf, hat man noch lange nicht die Routine." Sein Kapitänspatent hat Nico Lang erst in der Vorwoche absolviert. Nach neunzig Tagen Praxiserfahrung, die er in der vorigen Saison gesammelt hat, sind verschiedene Manöver Teil der Prüfung: Das "Mann-über-Bord"-Manöver beispielsweise, bei dem ein Rettungsring gegen den Wind geborgen werden muss, An- und Ablegen natürlich, genau wie "Evakuierung bei Feuer", was glücklicherweise in der Praxis so gut wie nie verlangt wird.

Nico Lang hat mit seiner Prüfung gerade Tanja Held aus Überlingen abgelöst. Bis zu dieser Saison war sie die jüngste Schiffsführerin am ganzen Bodensee. Jetzt ist der fiktive Pokal an den Untersee zurückgekehrt, wo ihn zuvor schon mal Felix Lang inne hatte. Die beiden Brüder studieren im Hauptberuf in Konstanz. Felix Lang, 24, will im Juli seinen Bachelor in Wirtschaftsingenieurwesen ablegen und dann seinen Vater bei der Schifffahrt Lang in Gaienhofen unterstützen. Nico Lang, 21, studiert Wirtschaftswissenschaften an der Universität Konstanz und hat noch ein wenig länger Zeit bis zum Examen. Die Prüfung am Untersee hat er mit dieser Premierenfahrt allerdings schon mal souverän bestanden. Wie auch die Fahrgäste fanden, die dem gelungenen Sekt-Manöver kräftig applaudierten.

Zweite Sternfahrt

Am 5. Mai gibt es die zweite Sternfahrt mit vier Schiffen auf dem Untersee. Die Premiere im Vorjahr, anlässlich des Stadtjubiläums in Radolfzell, war trotz des stürmischen Wetters ein voller Erfolg und wird deshalb wiederaufgelegt. Infos und Reservierung: auf der MS Stadt Radolfzell ab Anleger Radolfzell über die Touristinfo, Telefon (0 77 32) 815 00, oder unter www.bsb.de; auf der MS Seestern ab Gaienhofen beim Kultur- und Gästebüro Gaienhofen, Telefon (0 77 35) 999 91 23.