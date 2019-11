Gaienhofen-Horn vor 1 Stunde

Seit 125 Jahren Musik im Herzen: Der Männerchor Horn wurde am 22. März 1894 gegründet und seine Sänger haben noch immer Freude am Singen

Am ersten Advent, 1. Dezember, soll das 125-jährige Bestehen mit einem Festgottesdienst in der Kirche St. Johann in Horn sowie einem Empfang im Johanneshaus gebührend gefeiert werden