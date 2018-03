Gaienhofen Schüler starten durch: Zwei Gruppen aus Gaienhofen erfolgreich bei "Jugend forscht"

Jugendliche der Schule Schloss Gaienhofen sind bei "Jugend forscht" mit ihren Projekten auf dem Treppchen gelandet. Es geht um ein spezielles E-Bike und ein elektrisches Kart.

Die unzähligen Stunden, die Elias Singer, Lukas Becker und Lukas Wiedenbach in ihr elektrisches Kart investiert haben, waren die Mühe wert. Die jungen Tüftler von der Höri und aus Konstanz haben mit ihrem Projekt den dritten Platz im Bereich Technik beim Regionalwettbewerb von "Jugend forscht" ergattert und zeigen Tatendrang: "Mit dem Ziel vor Augen sitzt man da schon sehr motiviert dran", sagt Elias Singer. Auch Elias Pfeffer aus Allensbach, ebenfalls Schüler an der Schule Schloss Gaienhofen, war für den Wettbewerb fleißig und hat ein E-Bike geschaffen, das es so nur einmal gibt. Damit erreichte er den zweiten Platz.

Sein E-Bike nutzt Elias Pfeffer täglich, um von Allensbach zur Schule nach Gaienhofen zu fahren. Dort besucht er die Jahrgangsstufe zwei. Die Idee hatte er schon 2015, wie er erzählt, als er von einem Motorrad träumte und das auf wenig Begeisterung seiner Eltern stieß. Ein Pedelec war ihm zu uncool, deshalb begann er 2016 in seinem Zimmer damit, ein E-Bike zu bauen. Und das sieht nun fast aus wie ein Motorrad. 2017 schleppte er sein Werk mit einem Gewicht von 45 Kilogramm zur ersten Fahrt auf die Straße – weil der Motor das Radeln immer unterstützt, sei das Gewicht kein Problem. Das Zweirad sei auf eine Geschwindigkeit von 25 Stundenkilometern gedrosselt und brauche keinen Führerschein. Das Geld für das Monatsticket, das er sich spart, sei aber rasch wieder investiert.

Auch das Gefährt von Elias Singer, Lukas Becker und Lukas Wiedenbach ist fahrtüchtig, sie haben an einem elektrischen Kart gearbeitet. Auf die Idee kamen sie über einen Freund, berichtet Elias Singer. Der fahre gerne Motorrad und sie wollten dieses Hobby klimaneutral gestalten. Das Fahrzeug fahre mit Strom, den die zugehörige Garage mit Solarpaneelen selbst sammeln könne. Weil ein Vierrad leichter umzusetzen sei als ein Zweirad, fiel die Wahl auf ein Kart. Das Trio informierte sich besonders online über die Vorgehensweise: "Elektronik kann man wahnsinnig viel im Internet lernen", sagt Singer. Er besucht die Jahrgangsstufe eins, sein Cousin Lukas Becker die zehnte Klasse der Realschule und Lukas Wiedenbach eine Schule in Konstanz.

Mit Lehrer Christian Kaulfuß haben Schüler nun schon im zweiten Jahr an dem Wettbewerb teilgenommen. Bei der Premiere 2017 erreichte Elias Singer mit Mitschülern gleich den ersten Platz. Diese Erfahrung konnte er nun für das aktuelle Projekt nutzen und sich etwa gezielt für Fördergelder bewerben. Die Baden-Württemberg-Stiftung hat ihnen einen Zuschuss von 2460 Euro für das Material gewährt. Der betreuende Lehrer Christian Kaulfuß zeigt sich begeistert: Die Schüler hätten das Projekt als "Autodidakten pur" gemeistert und sich vom Schweißen bis zur Computersteuerung ein Wissen erarbeitet, über das er nur staunen könne. "Ich glaube, das einzige, was sie nicht selbst gemacht haben, sind die Reifen." Und diese Reifen tragen das Kart immerhin bis zu 25 Kilometer weit. "Man kommt aber gar nicht so viel zum Fahren, wenn man die ganze Zeit testet", sagt Lukas Becker. Beim Wettbewerb sei dann auch Aufregung mit im Gepäck gewesen, besonders als die Jury ihr Werk begutachtete. "Wir hatten eine halbe Werkstatt dabei, falls etwas kaputt geht", sagt der 16-Jährige. Zu viel Perfektion müsse aber auch nicht sein, "es geht ja auch um die Idee".

Wie es für die Tüftler weitergeht, steht noch nicht fest. "Das kann man nie als fertig bezeichnen", sagt Elias Pfeffer über sein E-Bike. Das Trio aus Singer, Wiedenbach und Becker steht dagegen vor der Entscheidung, ob sie ihr Kart professionalisieren oder ein nächstes Projekt wagen wollen. Beim Regionalwettbewerb hätten sie einige Kontakte knüpfen können und beispielsweise eine Kooperation in Radolfzell in Aussicht, sagt Elias Singer.