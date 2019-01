Bei den Gaienhofener Hägelisaiern geht eine Ära zu Ende. Nicht die Zunft selbst, denn diese ist auch nach 60 Jahren noch aktiv und närrisch wie eh und je. Corinna Blondzik-Burgo, Präsidentin seit nunmehr 14 Jahren, wird nach dieser Fasnacht ihr Amt zur Verfügung stellen. Für ihren Abschied hat sie sich das Jubiläumsjahr der Narrengilde ausgesucht: Die Hägelisaier feiern ihren 60. Geburtstag. "Es ist der richtige Zeitpunkt um zu gehen, aber es fällt mir auch schwer", sagt Corinna Blondzik-Burgo.

1959: Eines der frühsten Bilder der Hägelisaier, die mit ihrer Fahne und im Häs in einem Gastraum feiern. | Bild: Martina Bohner

Nicht nur sie wird den Vorstand der Gaienhofener Narrenzunft nach dieser Saison verlassen. Auch Franziska Ehret und Karl "Charly" Weiß werden sich aus dem Vorstand zurückziehen. Der Zunft werden alle drei aber erhalten bleiben, wie Blondzik-Burgo und Ehret betonen. Die beiden Freundinnen betreiben einen kleinen Hafenkiosk am Gaienhofener Seeufer und sind den Sommer über sehr eingespannt. Dann noch die Organisation der Fasnacht, das sei zu viel gewesen in den vergangenen Jahren. Auch sehen sie einen Wechsel im Vorstand nach all den Jahren als positiv an. "Frischer Wind ist nie verkehrt", sagt Corinna Blondzik-Burgo

2013: Beim Höri-Umzug sind die Hägelisaier als Biene Maja mitgelaufen. | Bild: Martina Bohner

Zum runden Geburtstag der Zunft laden die Hägelisaier am Samstag, 16. Februar, ab 19 Uhr zu einem Jubiläumsnarrenspiegel. Die Narrenpräsidentin ist eigentlich für aufwändige Veranstaltungen und außergewöhnliche Ideen bekannt. Sie ließ 2009 zum ersten Mal das Partyschiff mit 150 Narren in See stechen, welches in diesem Jahr am 10. Mai zum zehnten Mal auslaufen wird. Zum 50. Jubiläum der Zunft organisierte sie ein richtiges Zirkuszelt und der Narrenspiegel wurde in der Manege gespielt. Im vergangenen Jahr tanzten am Rosenmontag Frauen und Männer in Frauenkleidern bei der Höriweiber-Fasnet. Ein Konzept, welches gut angekommen ist und in diesem Jahr wiederholt wird.

1963: Schon damals ein Blickfand: Die Z'Nüniwieblis der Hägelisaier. | Bild: Martina Bohner

Doch mit dem Jubiläumsnarrenspiegel gehen die Hägelisaier zurück zu ihre Wurzeln. Ein traditioneller Narrenspiegel, aber in die Moderne geführt, damit will die Gilde gemeinsam mit ihren Gästen feiern. Eine Band aus Freiburg wird an dem Abend Live-Musik spielen, das Bühnenbild ist von dem Wangener Künstler Wolfgang Fleischer gemalt. Es zeigt natürlich Gaienhofen, aber aus einem ungewöhnlichen Blickwinkel. Der Narrenspiegel beginnt auch früher, bereits um 19 Uhr. "Wir wollen früher fertig werden, damit noch Zeit zum Feiern bleibt", sagt Franziska Ehret. Auch dies sei eine Maßnahme, den Narrenspiegel modernen und attraktiver zu gestalten.

1994: Die Hägelisaier bei der Fasnacht mitte der Neunzigerjahre. | Bild: Martina Bohner

Ebenfalls wollen die Hägelisaier zurm Narrenspiegel eine Tombola veranstalten. Dafür haben Corinna Blondzik-Burgo und Franziska Ehret in der gesamten Gemeinde, bei Unternehmen und Geschäften nach Preisen gesucht. Denn niemand soll mit leeren Händen nach Hause gehen. "Jedes Los gewinnt", sagt die Zunft-Präsidentin. Neben Kleinigkeiten wie Wein, Pflanzen und Haushaltsgegenständen gibt es auch Restaurant- und Wellnessgutscheine und Karten für Bootsfahrten zu gewinnen. Jedes Los kostet drei Euro. Jeder Euro aus der Tombola wird an das geplante Narrenmuseuem Schloss Langenstein gehen.

2008: Das Häs der Hägelisaier. | Bild: Martina Bohner

Sich der Tradition bewusst sein, aber das Brauchtum modernisieren. Das hat Corinna Blondzik-Burgo in den vergangenen Jahren in der Narrengilde vorangetrieben. Mit zehn Jahren stand sie das erste Mal in der Bütt, 2003 wurde die heute 40-Jährige Schriftführerin im Vorstand. 2005 dann Präsidentin. Aus der geplanten Übergangsphase wurden doch 14 Jahre. Hierfür wurde sie von der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee mit dem Dackel-Orden ausgezeichnet. Den erhalten Narren für 15 Jahre Mitgliedschaft im Vorstand einer Zunft.

1986: Gründungsmitglied Albert Burkart am Narrenbaumloch. | Bild: Martina Bohner