23 Schüler der Evangelischen Schule Schloss Gaienhofen haben Ende Juni ihren Realschulabschluss gefeiert. In einer gottesdienstlichen Feier beendeten sie damit ihre Schulzeit in demselben Rahmen, in welchem sie auch ihre Einschulung an der Evangelischen Schule erlebt hatten und setzten damit bewusst einen christlichen Akzent auf diesen besonderen Tag. Dies schrieb die Schule in einer Pressemitteilung.

Nicht Leistung definiert den Menschen

Schulpfarrer Arnold Glitsch-Hünnefeld eröffnete die Feier mit dem Wunsch aus dem 2. Brief des Paulus an die Korinther: „Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen!“ (2. Korinther 13,13). Er betonte, dass nicht Leistung den Menschen definiere, sondern Gottes Gnade und Liebe, die im Leben der Schüler Kreise gezogen habe und sie zu wertvollen Menschen mache.

15 Absolventen wollen weitermachen

Christliche Werte in einer sich ständig wandelnden Gesellschaft gäben Halt; ein solcher sei wichtig für die jungen Absolventen, deren Lebensweg nahtlos in die Berufswelt oder auf eine weiterführende Schulart führe. „Wir freuen uns, dass dieses Jahr 15 Realschulabsolventen ihren Weg bei uns fortsetzen; es zeigt, wie sehr die Vielfalt unserer Schulzweige den individuellen Lebensentwürfen der Schüler entgegenkommt,“ erläuterte Schulleiter Dieter Toder die Tendenz, die sich seit dem Abschluss des ersten Realschuljahrgangs im Jahr 2017 abzeichnet: Ein Großteil der Absolventen strebt an, in Gaienhofen auch das Abitur abzulegen.

Die Schule Schloss Gaienhofen bietet neben dem Allgemeinbildenden Gymnasium auch ein Aufbaugymnasium, ein Sozialwissenschaftliches- und ein Wirtschaftsgymnasium an. Alle Schulzweige können sowohl von der Realschule als auch vom Gymnasium aus beschritten werden.

Leiterin der Realschule verabschiedet

Bei der Feier wurde auch die Leiterin der Realschule, Uta Dany, verabschiedet, die neue berufliche Wege einschlagen wird. „Ins Wasser fällt ein Stein“ war daher das Lied, das sich inhaltlich durch die Feier zog und den jungen Menschen Mut machen sollte, vertrauensvoll in die Zukunft zu blicken und sie als Herausforderung anzunehmen.