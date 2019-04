von Eileen Ehringer

Haupt- und Werkrealschulen sind in der Krise. Das hört man schon eine Weile, und das Phänomen kann man nicht nur in Radolfzell, sondern auch in ganz Baden-Württemberg beobachten. Eine Ausnahme bildet hierbei jedoch die Hermann-Hesse-Schule in Gaienhofen. Woran das liegen könnte, verrät Schulleiter Günter Aßfalg im Gespräch.

"Die Anmeldezahlen schwanken wegen der instabilen Schullandschaft, die wir seit ein paar Jahren haben, und wegen der neuen Schulkonzepten, die sich noch in der Übergangsphase befinden", erklärt Aßfalg. "Vor zwei Jahren hatten wir nur 16 Anmeldungen für die Werkrealschule, im letzten Jahr mussten wir dann Schüler abweisen, und aktuell sind es 17 Anmeldungen." Obwohl erst ab 16 Schülern eine Klasse gebildet wird, mache er sich keine Sorgen, denn seiner Erfahrung nach würden auch Schüler nachträglich auf die Werkrealschule wechseln.

Leiter macht sich keine Sorgen um Bestand seiner Schule

Außerdem sehe ein neuer Erlass vor, dass vor der Schließung einer Werkrealschule geprüft werden müsse, ob sie für die Region wichtig sei. Hierin sieht Günter Aßfalg den Trumpf der Hesse-Schule: "Wir leben von unserem guten Ruf in der Umgebung und haben ein großes Einzugsgebiet; von Markelfingen bis über die ganze Höri. Wir haben bereits Anbaupläne für die Grund- und Werkrealschule."

Die Abschaffung einer verpflichtenden Grundschulempfehlung finde er prinzipiell gut, meint Aßfalg, jedoch müssten die Eltern den verantwortlichen Umgang mit diesen Empfehlungen wieder lernen: "Bei uns werden Kinder Schritt für Schritt an ihren Abschluss herangeführt, ohne sie von Beginn an zu überfordern. An Werkrealschulen bekommen sie die zusätzliche Anleitung und Zuwendung, die viele von ihnen brauchen. Das sollte bedacht werden, anstatt irgendwelchen Trends bei der Schulwahl zu folgen."

Die meisten Schüler haben die Werkrealschul-Empfehlung

Von den Neuanmeldungen hätten auch etwa 95 Prozent eine Werkreal-Empfehlung, sagt er, einige aber auch eine für die Realschule. Diese Kinder fühlen sich dann aber auf der Werkrealschule einfach wohler und waren zum Teil auch schon auf der Grundschule in Gaienhofen.

Einen kritischen Ton schlägt Günter Aßfalg an, als er von einer anderen Motivation mancher Eltern spricht. "Ich sage es jetzt einfach ehrlich, wie es ist: Für manche ist unsere Schule auch attraktiv, weil wir bisher nur wenige Kinder mit Migrationshintergrund haben. Die denken, dass die Unterrichtsqualität und der Ruf einer Schule darunter leiden könnten, wenn es viele Kinder aus schwierigen sozialen Verhältnissen gibt, um die man sich besonders kümmern muss." Auch wenn Eltern immer das Beste für ihre Kinder wollen, nütze es nichts, sie aus den falschen Gründen auf eine bestimmte Schule zu schicken, so der Direktor der Hesse-Schule.