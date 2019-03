von Georg Lange

"Wir haben versucht unsere Frauenquote hochzubringen Aber: Schwieriges Thema", eröffnete Hans-Georg Karbach die Nominierungsversammlung des CDU-Ortsverbands für die Kommunalwahl am 26. Mai. "Trotzdem freut es mich, dass wir viele Kandidaten gewonnen haben", so der Vorsitzende des Ortsverbands Gaienhofen in der "Alten Post". Mit drei Kandidaten mehr als in der vorangegangenen Wahl eifert der CDU-Ortsverband um die Gunst der Wähler beim Rennen um Sitze im Gemeinderat.

Die CDU möchte verlorengegangenes Terrain zurückerobern. Groß waren die Verluste, die die Partei bei der Landtagswahl eingefahren hatte. "Die CDU aus dem Landkreis Konstanz hat keine Vertretung im Landparlament von Baden-Württemberg", konstatiert der Vorsitzende des CDU-Kreisverbands und Wahlleiter, Willi Streit: "Das merken wir sehr schmerzhaft."

Der jüngste Kandidat ist 25 Jahre alt

Die CDU in Gaienhofen nominierte zwölf Kandidaten für die Kommunalwahl – unter ihnen drei Frauen. Sechs Bürger stellen sich zum ersten Mal zu einer Wahl für die CDU. Der jüngste Kandidat ist 25 Jahre alt.

"Der Vorwurf, die CDU als solche sei im Prinzip eine Männerpartei, dem muss ich widersprechen", so Willi Streit: Jeder Ortsverband im Landkreis habe sich sehr bemüht Frauen auf die Listen zu bekommen. Leider habe es nicht geklappt. "Wir machen nun die CDU so attraktiv, dass die Frauen sagen: Ich will hier mitarbeiten", verspricht Streit. Viele der Kandidaten engagieren sich bereits ehrenamtlich wie etwa im Verein von Haus zu Haus, im Kreisseniorenrat, der Mittelstandsvereinigung, der Feuerwehr.

Programmatische Schwerpunkte der Kandidaten

Die Kandidaten legen Schwerpunkte auf den Erhalt der Grundschule in Horn und der Werkrealschule in Gaienhofen, die Schaffung von Wohnraum für Familien sowie einen Umweltschutz, der Ziel, Nutzen und Aufwand praktisch miteinander verbinden soll, und auf eine Nahversorgung auch bei ärztlichen und therapeutischen Angeboten. Ein Anliegen ist der Erhalt der ländlichen Struktur mit Schaffung moderner Infrastrukturen.