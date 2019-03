von SK/PM

Das Hesse Museum Gaienhofen eröffnet am Sonntag, 17. März, um 11 Uhr die Ausstellung „Ein Panzer gegen die hässliche Zeit – Hesses Glasperlenspiel im Dritten Reich“. Die Ausstellung versucht erstmals, die politische Dimension der „Lebensbeschreibung des Magister Ludi Josef Knecht“ aufzuzeigen, wie das Museum mitteilt. Hintergrund sind die Zwänge, denen sich Hesse seit 1933 ausgesetzt sah: Bei der 1935/36 durch das Propagandaministerium erzwungenen „Arisierung“ des S. Fischer Verlags wurde verfügt, dass Hesses Werkrechte in Deutschland zu verbleiben hatten, womit er in den Machtbereich der NS-Kulturpolitik geriet.

Hesse geriet in den Machtbereich der nationalsozialistischen Kulturpolitik

Nicht nur, dass dann im Krieg einzelne Hesse-Bücher auch als Frontbuchhandelsausgaben hergestellt wurden. In den der NSDAP unterstehenden, schließlich in ganz Europa etablierten Besatzungszeitungen war Hesse ohne eigenes Zutun einer der am häufigsten gedruckten Autoren. Die Vielzahl dieser Besatzungszeitungsabdrucke war bis vor Kurzem unbekannt, doch dass sie damals wahrgenommen wurden und Hesse kompromittierten, hatte sich bereits 1946 bei der Nobelpreisverleihung gezeigt.

Im Schweizer Exil mussten sich Hesse und seine Frau Ninon immer wieder dafür rechtfertigen, dass sie unzählige Emigranten und jüdische Flüchtlinge selbstlos unterstützten. Gegen diese niederdrückenden zeitgeschichtlichen Umstände beharrte Hesse mit dem „Glasperlenspiel“ auf der Wirksamkeit eines anachronistischen „ästhetischen Widerstands“.

Schon die Veröffentlichung des Werks war stark von der Politik beeinflusst. 1943 erschien der Roman in kleiner Auflage in der Schweiz, erst Ende 1946 wurde er auch einem größeren Publikum in Deutschland bekannt. Ursprünglich hätte „Das Glasperlenspiel“ schon 1942 in Berlin erscheinen sollen, doch die NS-Behörden verweigerten die Druckgenehmigung. Dass Hesse und sein Verleger Peter Suhrkamp „Das Glasperlenspiel“ bewusst inmitten des „Dritten Reiches“ herausbringen wollten, wurde später kaum noch wahrgenommen.

Ein vielschichtiger Roman ist zu entdecken

Zu entdecken ist ein vielschichtiger Roman, der weder zur Exilliteratur noch zu Inneren Emigration gehört und der seinem Autor in den mehr als elf Jahren der Niederschrift „ein Panzer gegen die hässliche Zeit“ war, wie Hesse Ende 1943 seinem Sohn Martin schrieb. Die Ausstellung im Hesse Museum Gaienhofen wurde von Lutz Dittrich aus Berlin kuratiert und vom Büro Unodue aus München gestaltet. Sie umfasst neben literarischen und historischen Dokumenten Film- und Hörstationen, mit denen die Zeitgeschichte, wie auch der musikalische Horizont des „Glasperlenspiels“ vergegenwärtigt wird.

Die Ausstellung dauert bis Sonntag, 15. September, und kann Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr besichtigt werden. Kontakt: Telefon (077 35) 44 09 49, www.hesse-museum-gaienhofen.de, hesse-museum@gaienhofen.de