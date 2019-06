von Michael Jahnke

Die Kommunalpolitik befindet sich auch in Gaienhofen in einem Wandel. Vier neue Mitglieder im Gemeinderat sind ein Zeichen dafür. Felix Lang, für die Unabhängige Bürgerliste Gaienhofen (UBL) frisch an den Ratstisch gewählt, schildert: „Ich bin schon vor rund einem Jahr sowohl von Gemeinderäten als auch von Bürgern angesprochen worden, ob ich nicht kandidieren möchte. Die Begründungen waren oft gleichlautend: Die Wähler möchten neue Köpfe in den Gemeinderat wählen.“

Dabei gehe es den Bürgern eigentlich nicht nur um eine Verjüngung im Rat, sondern es sei der Wunsch nach anderen Sichtweisen und Ideen. Wenn vier von 14 Mitgliedern neu in diesem Gremium sind, ist das für Felix Lang ein eindeutiges Zeichen. Wer die Zukunft Gaienhofens gestalten will, müsse jetzt damit anfangen.

Junge Familien halten

Felix Lang nennt ein Beispiel: „Wenn wir verhindern wollen, dass junge Familien aus der Gemeinde wegziehen, dann müssen wir auch über Baugebiete nachdenken. Wir müssen darüber nachdenken, wie ein Kindergarten erweiterungsfähig sein könnte, wenn mehr Kleinkinder einen Anspruch darauf haben. Was ist mit Schulangebot und Infrastruktur? Ist das alles für die Zukunft noch richtig aufgestellt?“

Die Gemeinde zukunftsfähig machen

Der studierte Wirtschaftsingenieur zaubert kein Patentrezept aus der Tasche. Er stelle erst einmal die Fragen, die die junge Generation bewegen. Darüber will er sich dann mit seinen Ratskollegen austauschen. „Das betrifft mich ja auch selber, irgendwann will ich auch einmal eine Familie gründen“, erklärt Felix Lang sein Verständnis für die Fragen der Bürger.

Man lebe am Untersee in einer einzigartigen Umgebung, die es zu erhalten gelte. Wesentlich sei die Stärkung ortsansässiger Unternehmen und die Unterstützung der Vereine. Dadurch, so hofft Lang, kämen auch neue Ideen auf, die die Gemeinde in der Zukunft lebendig halten. Er wolle auch den Fragen nachgehen, wie man auf einen sich verändernden Tourismus mit starkem Wachstum reagieren und die kulturelle Vielfalt aufrecht erhalten könne.