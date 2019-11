Besondere Umstände erfordern kreative Lösungen: Weil die Straßensperrung zwischen Öhningen und Wangen derzeit ein Hindernis darstellt, haben Schüler der Evangelischen Schule Schloss Gaienhofen in dieser Woche das Privileg, per Schiff den Untersee zu überqueren.

Sperrung sorgt für Herausforderungen

Seit Montag, 28. Oktober, bis einschließlich Freitag, 8. November, ist besagter Streckenabschnitt, an dem ein Radweg gebaut wird, voll gesperrt. Die Sperrung besteht zwischen dem Ortsausgang Öhningen und der Einmündung „Im Hofergärtle“ auf einer Länge von zwei Kilometern. Grund sei die Erneuerung der Fahrbahndecke in diesem Bereich, teilte das Regierungspräsidium Freiburg im Oktober in einer Pressemitteilung mit.

Höri-Fähre MS Seestern bietet Hilfe an

„Der Bus-Fahrplan für Schüler der hinteren Höri und auf der Schweizer Seite ist nachmittags durch eine große Umleitung geprägt“, schreibt Harald Lang vom familieneigenen Schifffahrtsbetrieb in einer E-Mail an den SÜDKURIER. Deshalb biete man zusammen mit der Schloss-Schule einen Extra-Fahrplan an. Noch bis einschließlich Donnerstag, 7. November, fährt die Höri-Fähre MS Seestern täglich jeweils um 15.30 Uhr von Gaienhofen nach Steckborn und wieder zurück. Am Freitag, 8. November, geht es um 13.05 Uhr zuerst nach Steckborn und im Anschluss wieder nach Gaienhofen. Eine Einzelfahrt kostet Lang zufolge drei Euro pro Person, Hin- und Rückfahrt fünf Euro. „Die Überfahrt ist nicht nur für Schüler. Gerne nehmen wir auch Wanderer und Fahrradfahrer mit.“ In Gaienhofen könne man dann mit dem Thurbo in Richtung Stein am Rhein oder Konstanz fahren, so der Kapitän.

Gaienhofen Deutsch-Schweizer Austausch auf dem See Das könnte Sie auch interessieren

Gunnar Horn, stellvertretender Schulleiter der Evangelischen Schule Schloss Gaienhofen, ist froh über den Sonderfahrplan der Höri-Fähre. „Wir sind der Familie Lang sehr dankbar, dass unsere Schüler die Möglichkeit haben, die schwierigen Tage zu überbrücken.“ Bereits seit 1799 gibt es eine Fährverbindung von Horn auf die Schweizer Seite.