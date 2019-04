von SK

Musikalisch wurde die Hauptversammlung des Musikverein Horn-Gundholzen im Probelokal eröffnet. Höhepunkt des Abends war laut einer Presseinformation des Vereins die Ehrung von Hans-Peter Graf. Er hält dem Verein seit 60 Jahre die Treue. Somit ist er fast Gründungsmitglied des in diesem Jahr sein 70-jähriges Bestehen feiernden Musikvereins.

Auszeichnung für Wolfgang Amann

Nicht ganz so lang, aber auch schon ein halbes Jahrhundert ist Wolfgang Amann im Musikverein aktiv. Er ist dem Verein schon 50 Jahre treu. Wolfgang Amann war jahrzehntelang Vorstand und ist somit Ehrenvorstand des Musikvereins Horn-Gundholzen. Diese beiden Auszeichnungen seien für alle anwesenden Gäste etwas ganz Besonderes gewesen und so soll bei dem ein oder anderen Musikkameraden ein kleines Tränchen verdrückt worden sein, schreibt der Verein in der Mitteilung. Mit weiteren Musikstücken gedachten alle Anwesenden den im vergangenen Jahr verstorbenen Mitgliedern und Freunden des Vereins. Insbesondere wurde dabei von den Vereinsmitgliedern an Hans-Peter Reinle und Albert Burkart erinnert.

1. Reihe v. links 1. Vorstand Mathias Breyer, Wolfgang Amann (50 Jahre), Hans-Peter Graf (60 Jahre) Raphael Weber (20 Jahre), Paulina Bitterwolf (10 Jahre), Max Gasser (JMLA in Silber), Michael Dietrich (20 Jahre), Jeannette Breyer (25 Jahre), Myriam Bosch (25 Jahre), Anita Schieber (30 Jahre, Probenbesuche), 2. Reihe v. links Bastian Würfel (JMLA in Silber), Otmar Kuhn (Probenbesuche), Linus Seeberger (Probenbesuche). Bild: Jeanette Breyer | Bild: Jeannette Breyer

Eine Hauptversammlung ist auch immer ein schöner Anlass, um das vergangene Vereinsjahr noch einmal Revue passieren zu lassen, aber auch um in die kommende musikalische Saison zu blicken. Den Anfang der Jahresberichte machte Vorstand Mathias Breyer. Für ihn stand das Jahr im Zeichen des Ausprobierens. Im Zuge dessen freute er sich besonders über die gute Zusammenarbeit innerhalb des Vorstandes, da einige Veranstaltungen überdacht und diskutiert wurden. Die ersten Veränderungen seien bereits erfolgreich umgesetzt worden, so Breyer.

Verbandspräsident Johannes Steppacher (v. l.) ehrt Hans-Peter Graf (v. r.) mit der Ehrennadel in Diamant des BDB e. V. für 60 Jahre Treue zur Blasmusik. Bild: Jeanette Breyer | Bild: Jeannette Breyer

Schriftführerin Jeannette Breyer gab eine Rückschau auf das vergangene Jahr. So konnte sie den Musikern nochmal insgesamt 32 musikalische Treffen in Erinnerung rufen, bei denen der Musikverein das Publikum begeistern konnte. Gemeinsam mit den 39 Probeterminen trafen sich die Musiker somit im Schnitt alle fünf Tage zum Musizieren. Dirigenten Mark Bosch dankte laut dem Bericht des Musikvereins allen Musikerinnen und Musikern für eine „super Zeit“, wie er es nannte. Besonders habe er sich über die positive Stimmung innerhalb des Vereins gefreut. Toll fand er auch die positive Resonanz auf unseren musikalischen Herbstabend. Ein absoluter Höhepunkt sei für ihn die diesjährige Fasnacht gewesen, sowohl in kameradschaftlicher als auch musikalischer Hinsicht. Für das kommende Jahr wünsche sich Mark Bosch weiterhin gut oder sogar noch besser besuchte Proben. Die Vorfreude auf die kommende musikalische Saison sei riesig.