von SK

Die diesjährige Promenadenkonzertsaison der Bürgerkapelle Hemmenhofen hat begonnen. An insgesamt sieben Tagen wird die Bürgerkapelle von Freitag, 28. Juni, bis Freitag, 9. August, im Wechsel mit anderen Gastkapellen die Zuschauer in der Hemmenhofer Uferstraße musikalische Unterhaltung bieten. Die Veranstaltungen stehen in diesem Jahr unter dem Motto „Für jeden Musikgeschmack etwas“.

Neben der Bürgerkapelle Hemmenhofen treten auch die Trachtenkapelle Schienen, die Sumpfbrassband aus der Schweiz, die Schwarzwaldkrainer und die Seniorenkapelle des Musikvereins Böhringen auf.

Die Konzerte beginnen jeweils um 19.30 Uhr, der Eintritt ist kostenlos. Für die Versorgung der anwesenden Zuschauer mit Essen und Trinken soll laut der Ankündigung gesorgt sein. Die Bürgerkapelle lädt alle Einwohner Hemmenhofens, sowie auswärtige Gäste zu den Promenadenkonzerten ein und freut sich auf jeden, der den Kapellen zuhören möchte.

Die Termine im Einzelnen:

Am Freitag, 28. Juni, tritt die Trachtenkapelle Schienen auf. In der Woche darauf, am Freitag, 5. Juli, spielt der Gastgeber, die Bürgerkapelle Hemmenhofen, selbst. Am Freitag, 12. Juli, unterhält die Sumpfbrassband, eine Woche später, am Freitag, 19. Juli, erneut die Bürgerkapelle Hemmenhofen. Am Freitag, 26. Juli, tritt die Seniorenkapelle Böhringen am Hemmenhofer auf, am Freitag, 2. August, ist die Zentralkapelle Berlin dran. Den abschließenden Auftritt am Freitag, 9. August, hat erneut die Bürgerkapelle Hemmenhofen.