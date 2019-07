„Mit jedem, der es einsieht, fängt Gott ganz neu an“ – so lautete die Botschaft, die am vergangenen Wochenende in der Christuskirche Radolfzell erklang. Die Minikantorei der Evangelischen Schule Schloss Gaienhofen führte gemeinsam mit einer Band unter der Leitung von Schulkantor Siegfried Schmidgall das Musical „Jona“ von Michael Heusser auf. Trotz der Hitze war die Kirche bei beiden Auftritten bis auf den letzten Platz gefüllt. Das Publikum zeigte sich begeistert von der Aufführung der Nachwuchsmusiker.

Die Geschichte hinter dem Musical

Die Handlung basiert auf der biblischen Geschichte. Darin erhält Jona von Gott den Auftrag erhält, der blühenden Stadt Ninive den Untergang vorauszusagen. Er weigert sich jedoch und flieht mit einem Schiff in die entgegengesetzte Richtung. Daraufhin lässt Gott laut Bibel einen Sturm aufziehen, die Schiffsbesatzung bangt um ihr Leben und entscheidet, dass Jona an dem Unglück schuld sei. Dieser gesteht sein Vergehen und wird daraufhin ins Meer geworfen. Gott schickt einen Fisch, der den Propheten verschlingt und in Ninive ausspuckt.

Das sagen die Zuschauer

„Es war ein Erlebnis, wie mitreißend die jungen Menschen musiziert haben – und das bei den Temperaturen!“, schwärmten zahlreiche Besucher im Anschluss an den Auftritt der Schüler. Die rund 80 Chorsänger meisterten anspruchsvolle Chorpassagen und bewiesen darüber hinaus ihr musikalisches Gespür. Auch das Rhythmusgefühl zeigten die Schüler, indem sie mehrere Songs mit Bewegung und Choreografie verstärkten. In den Solopassagen im Wechsel mit den chorischen Teilen zeigten sich die Früchte einer gründlichen Probenarbeit und Schmidgalls Gespür für gelungene Stimmbildung und Aufführungspraxis – die Solosänger überzeugten mit Textsicherheit und bemerkenswerter Intonation.

So zeigten sich die Darsteller

In Spielszenen wurden einige der Sänger zu Schauspielern und trieben hier nicht weniger eindrucksvoll die Handlung voran. Aufgrund von vielen wechselnden Handlungsorten war die Geschichte nicht einfach darzustellen, das Problem wurde aber mit einer Simultanbühne gelöst. So war es den Zuschauern möglich, selbst bei Szenen im Inneren des Fisches mühelos der Handlung und den ständig wechselnden Stimmungen des Werkes folgen zu können. Tim Voigt in der Hauptrolle als Jona sang und spielte sich zum Publikumsliebling. Seine Gesamtleistung wurde zum Ende des Auftritts mit zusätzlichem Beifall gewürdigt.

Das steckt hinter den Auftritten

Hinter den Musical-Aufführungen steckt auch ein Konzept: „Als evangelische Schule ist uns wichtig, christliche Inhalte und Werte an Schüler zu vermitteln, durch Kirchenmusik gelingt dies in besonderer Weise“, erklärt Schulkantor Siegfried Schmidgall. Die Aufführungen finden alle zwei Jahre statt, sodass jeder Schüler der Klassen 6 und 7 als Mitglied in der Minikantorei daran teilnehmen kann. „In unserem Fall ist durch die eingängigen Songs den Kindern und auch den Zuschauern klar geworden, dass Gott den Menschen nicht fallen lässt, auch wenn dieser sich bisweilen auf Abwege begibt. Die Einsicht in die eigenen Fehler ist das ausschlaggebende Kriterium“, erklärt Schmidgall weiter. Und vielleicht ist es kein Zufall, dass exakt diese finale Botschaft als Zugabe erneut erklingen durfte. (pm/sk)