von Georg Lange

Mit Schiffen, dem Zug, in Schlitten oder in fliegenden Kisten nahmen die Musiker der Höri das Publikum mit auf eine Reise in den Wilden Westen, in die Antarktis, ins Gebirge oder über den Ärmelkanal.

40 vielversprechende Jungmusiker der Jugendkapelle Höri eröffneten mit einem hohen musikalischen Ausdruck und einem Gespür für Dramatik das Konzert.

Nachwuchsmusiker eröffnen das Konzert

Vor einem Jahr gegründet und vom Lehrer der Jugendmusikschule Höri, Markus Müller, auf das Konzert sehr gut vorbereitet, zeigten die Musiker der Jugenkapelle Höri was sie in ihrem breitgefächerten Repertoire bereits für einen öffentlichen Auftritt alles können – angefangen von Weihnachtsliedern, den Variationen französischer Volkslieder, ein für die jungen Blasmusiker umgeschriebenes symphonische Medley an Filmmusiken aus Harry Potter sowie einem knackigen Rocksong der britischen Band Queen.

In Anlehnung an die französischen Volksweisen und dem kommenden Ausflug der Jugendkapelle nach Saint Georges de Didonnes hatte die Moderatorin mit ihrem „amusez-vous biens“ – einem „viel Vergnügen für euch“ – nicht zu viel versprochen.

In Vertretung des musikalischen Leiters Markus Müller, der am Abend das Adventskonzert des MV Liggeringen in der Radolfzeller Ortschaft präsentierte, dirigierte Martina Welte in ihrer neuen Funktion als Bezirksdirigentin das herausragende Konzert der Höri-Jugend.

Viele Verkehrsmittel werden behandelt

Mit dem Zeppelin über den Bodensee, dem Hundeschlitten durch die Antarktis, mit der Dampflok durch den Wilden Westen oder mit einer Kutsche durch die Winterlandschaft in Sankt Petersburg – Musikerin Martina Welte gelang es in ihrer Moderation immer die Gäste in einer launigen Erzählung auf die kommenden Lieder des Jahreskonzert vorzubereiten und das Publikum die imaginären Bilder der musikalischen Werke in die Köpfe zu pflanzen.

Kraftvolle und mitreißende Märsche sind die Spezialitäten der Bürgerkapelle Hemmenhofen. Der Graf Zeppelin Marsch von Carl Teike, der Fliegermarsch aus der Operette „Der fliegende Rittmeister“ und als Zugabe der Marsch aus dem Musical „die tollkühnen Männer“ rissen das Publikum zu langanhaltendem Applaus mit.

Ihr konzertantes Können zeigte die Hemmenhofener Bürgerkapelle mit Werken von Jacob de Haans „Yellow Mountain“ und „Oregon„.

Martin Weiermann (li.) wird vom Präsidenten des Blasmusikverbandes Bodensee Hegau, Johannes Steppacher zum Ehrenmitglied ernannt und erhält von ihm die Ehrennadel in Gold.

Mit dem Konzertwerk Waterkant von Markus Götz erzeugten sie Atmosphären auf hoher See und von Seemännern mit ihren typischen Shanty-Gesängen.

Zu den populärsten Werken von Johannes Brahms gehören dessen 21 ungarischen Tänzen und unter ihnen der bekannteste Tanz Nr. 5 bei dem sich das Publikum nach dem Konzertmotto „alles in Bewegung“ wie auch beim Walzer von Schostakovitsch und Ellenbergs Petersburger Schlittenfahrt mit leichtem Schunkeln, Wippen der Beine und Mitklatschen ihren Bewegungsdrang freien Lauf ließen.

Mit Bing Cosby‘s „Dreaming of a White Christmas“ entließ die Bürgerkapelle Hemmenhofen mit einem Ohrwurm in die Adventszeit.

