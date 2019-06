Die Minikantorei der Evangelischen Schule Schloss Gaienhofen führt an zwei Abenden das Musical „Jona“ von Markus Heusser auf. In einer Veranstaltungsankündigung der Evangelischen Schule wird die Handlung skizziert: Der Prophet Jona erhält einen besonderen Auftrag von Gott, er soll der Stadt Ninive – dem Nabel der Welt – den drohenden Untergang ankündigen. Jona schreckt davor zurück und besteigt ein Schiff in die entgegengesetzte Richtung. Gott lässt einen Sturm aufziehen, die Schiffsbesatzung bangt um ihr Leben und entscheidet per Los, wer schuld an dem Unwetter sei – ihre Wahl fällt auf Jona, der sein Vergehen gesteht und daraufhin ins Meer geworfen wird.

Als Gott den Fisch schickt

Gott schickt einen Fisch, der den Propheten verschlingt und auf dessen Zusage, er werde im Fall seiner Rettung gehorsam nach Ninive gehen und Gottes Auftrag ausführen, vor Ort ausspuckt. Wie werden die Bewohner von Ninive reagieren?

Die Veranstalter werben für die Aufführung: Michael Heusser sei es in seinem Musical „Jona“ gelungen, die unterschiedlichen Stimmungen einzufangen und musikalisch umzusetzen. Musik und Handlung begeistern in diesen Wochen auch die Minikantorei der Evangelischen Schule Schloss Gaienhofen.

Szenische Überraschungseffekte

Unter der musikalischen Leitung von Schulkantor Siegfried Schmidgall und Sabrina Merk (Szene) lebt die alttestamentliche Geschichte mit den Schülern der sechsten und siebten Klassen neu auf; mitreißende Chöre, anspruchsvolle Solopassagen und so mancher szenische Überraschungseffekt werden derzeit intensiv einstudiert, um sie am 28. und 29. Juni in der Christuskirche in Radolfzell der Öffentlichkeit präsentieren zu können. Instrumentalisten sind Mark Bauer (Bassgitarre), Rio Robertson (Saxophon) und Martina Bischofberger (Keyboard). Der Eintritt zu den Aufführungen ist frei. Ein Beitrag für die Kosten wird am Ausgang erbeten.

Aufführungstermine: Freitag, 28.Juni, 19 Uhr; Samstag, 29. Juni, 18 Uhr. Veranstaltungsort: Christuskirche Radolfzell.