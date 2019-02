von Georg Lange

Jeder Höri-Narrenpräsident behauptet, dass sein Dorf das schönste von der Höri ist. Beim Zunftmeisterempfang in Hemmenhofen sah sich der Käfertaler Narrenpräsident zu einer Korrektur genötigt: Exakt zehn Kilometer vom Zentrum der aktuellen Höri-Fasnet lägen die Ortschaften Moos, Öhningen und Schienen entfernt, so Rudi Hasenfratz. Dann stellt er nachdrücklich klar: Hemmenhofen ist somit "das Herz der Höri". Der Zunftmeisterempfang ist ein Teil der Höri-Fasnet und wird vom Gastgeber zwischen Wortgottesdienst und Höriumzug gelegt. Jede Narrenzunft des exklusiven Clubs präsentiert dort das Motto seines Narrenvereins. Präsidenten der Höri-Zünfte liefern sich dabei in der Bütt einen humorvollen Wettstreit um die besten Pointen. Der Empfang zeichnet sich durch eine hohe Qualität seiner Redner aus, die sich im Anschluss beim Gastgeber mit Geschenken bedanken.

Nichts aufgeschrieben, aber vieles gelernt

Beim Zunftmeisterempfang traten auch die Junker auf. Sie setzten sich aus ehemaligen Präsidenten der Höri-Zünfte zusammen. Auf dem Empfang zeigten die Junker, dass auch sie die Schule zum Toben bringen können – indem sie sich eines Tricks bedienten: Über ein bekanntes Lied wird ein neuer Text gelegt, bei dem Narren den Refrain schnell mitsingen können. Schlagartig verwandelte sich die Schule in einen lustigen Liederkranz. Alte Schule der Narrenkunst traf auf ein neues Stilmittel der Narrenpräsidentin der Hägelisaier. Corinna Blonzig-Burgo präsentierte einen Rap in alemannischer Mundart, der den Stil der Jugend in erfrischender Art in die Fasnacht aufzunehmen vermochte.

Josef Nägele trägt den höchsten Orden der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee und war zu Gast beim Empfang. "Ich habe nichts aufgeschrieben, aber vieles gelernt", so der Narrenvogt: Er sei ein Freund der natürlichen Fasnet, machte er das Schlusswort. Das würden Besucher beim Höriumzug finden. Nach langjähriger Tätigkeit in der Vereinigung war er zum ersten Mal zur Fasnet auf der Höri. Es habe ihn riesig gefreut, dass er das noch erleben durfte.