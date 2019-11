von Georg Lange

Claudia Godart inszenierte das Lustspiel „Thea Schmitt macht it mit.“ Das Gaienhofener Dorftheater zog in der ausverkauften Höri-Halle mehr als 300 Besucher in seinen Bann. Das vornehmlich auf alemannisch gespielte Lustspiel über Tourismus, Geschäftemacherei und Zivilcourage ist aktueller denn je.

