von Michael Jahnke

Über 600 Besucher waren von den zwei vorweihnachtlichen Konzerten der Evangelischen Schule Schloss Gaienhofen am Samstag und Sonntag sichtlich beeindruckt und berührt. Die beiden Weihnachtskonzerte einer Schule waren mehr, als man vielleicht erwartet hatte. Mit sowohl traditionellen Weihnachtsliedern als auch mit weihnachtlichen Pop-Songs verkündeten die jungen Sängerinnen und Sänger die Frohe Botschaft und stimmten die Konzertbesucher perfekt auf das Weihnachtsfest ein. Mitreißende Arrangements, ganz viel Sangesfreude und Leidenschaft übertrugen sich auf das Publikum.

Doch dieses Konzert auf die Beine zu stellen, war für alle Beteiligten nicht einfach. Dirigent Siegfried Schmidgall schilderte nur ein Problem: Üblicherweise finden in Gaienhofen diese Konzerte der Schloss-Schule in der Melanchthon-Kirche in Gaienhofen statt. Die Räumlichkeiten konnte man aber wegen der dort stattfindenden Renovierungsarbeiten nicht nutzen. Die Chöre der Mini-Kantorei und der Jahrgangsstufe zwei musste also auf den Albrecht-Dürer-Saal der Schloss-Schule ausweichen. Diese Umstellung auf einen kleineren Saal mit einer anderen Akustik haben die Sängerinnen, Sänger und Instrumentalisten hervorragend gemeistert.

Tom Franklin singt seit sieben Jahren als Bariton in der Schloss-Schule. Neben den Vorbereitungen auf das anstehende Abitur hat Franklin in diesem Jahr bei zwei weiteren Aufführungen mitgewirkt. Er war mit dabei, als das „Requiem Gloria“ in Singen und Radolfzell in Zusammenarbeit mit der Südwestdeutschen Philharmonie aus Konstanz präsentiert wurde. Sowohl bei der Gesangsausbildung als auch bei der Vorbereitung auf die Konzerte habe er in den vergangenen Jahren viel über seine Stimme und sich selbst erfahren, so Franklin.

Die Solisten der Minikantorei nehmen nach dem Auftritt ihren Applaus entgegen. | Bild: Michael Jahnke

Und genau darauf kommt es bei der Gesangsausbildung in der Schloss-Schule in Gaienhofen an. Junge Menschen zu fördern, zu fordern und sie dann erleben zu lassen, wie sich Einsatz und Engagement in Erfolg verwandeln, ist ein Bestandteil des Bildungskonzeptes der Schloss-Schule. Dirigent Siegfried Schmidgall sagt dazu: „Es gibt wohl keine Kunstform, die die Menschen so stark berührt wie die Musik.“ Junge Menschen darin auszubilden, sie selber damit zu fördern und Konzertbesuchern ein Freude zu bereiten, sei ein wichtiger Bestandteil des pädagogischen Konzeptes der Schloss-Schule, so Schmidgall.

Dieses Konzept geht offensichtlich auf. Als die Minikantorei – das sind die Schulklassen fünf bis sieben mit rund 90 Chormitgliedern – das Lied „Oh Happy Day„ singen, erzeugt das im Publikum einen Gänsehauteffekt. Die Konzertbesucher sind angetan. Und die Emotionen im Saal werden weiter berührt. „Do They Know It‘s Christmas“, eine Komposition von Bob Geldof und Midge Ure, ging um die ganze Welt in einem Konzert der Gruppe Band Aid. Ein gekonntes Arrangement von Siegfried Schmidgall und die hervorragend ausgebildeten Stimmen der Abitursklassen ließen die Gefühle bei den Konzertbesuchern förmlich überkochen. Das kam natürlich bei den jugendlichen Sängerinnen und Sängern auf der Bühne an. Hörst Du, was ich höre: „Do You Hear What I Hear“ war eine logische Liedfolge. Am Ende der beiden Vorstellungen konnten sich alle Konzertteilnehmer und Dirigent Siegfried Schmidgall über viele Gespräche mit den Besuchern dieser Konzerte freuen, die alle nur einen Tenor hatten: Diese beiden Konzerte waren großartig.