von Georg Lange

„Wir haben für den Moment eine unkonventionelle und pragmatische Lösung gefunden“, reagierte Bürgermeister Uwe Eisch in einer Sitzung des Gemeinderates von Gaienhofen auf eine Anfrage aus der Bürgerschaft. Seit Monaten drängen Elternvertreter und Erzieher auf eine Beschattung in der Kindertagesstätte Seestern in Horn.

Sechs weitere Schirme

Zum bestehenden Sonnenschutz werden vorübergehend sechs weitere Sonnenschirme mit einer Abdeckung von insgesamt 486 Quadratmetern aufgestellt und in die Erde versenkt. Bis zur letzten Woche sei nur ein Angebot für ein Sonnensegel in der Gemeinde eingegangen, erläuterte Bürgermeister Uwe Eisch den Bürgern in der Ratssitzung die Maßnahme. Ein Weiteres habe die Gemeinde über einen Umweg erreicht. Die Preisunterschiede betrugen mehr als 13 000 Euro. Beide Angebote mit ihren Ausführungen und Materialien seien für die Kita nicht verwendbar, erklärte Uwe Eisch.

Eisch will keinen Schnellschuss

Aus der Sicht des Bürgermeisters sei die Anschaffung der Sonnensegel über die eingereichten Angebote ein Schnellschuss und würde keine Zufriedenheit bringen, rechtfertigte Eisch die Anschaffung der Schirme für den vorübergehenden Schutz. Die über den Durchschnitt liegenden Temperaturen zwangen die Verwaltung zu einer schnellen Lösung für eine zusätzliche Beschattung.

Umbau für Sonnensegel im Winter

Seit dem Neubau der Kita wurden bereits fünf Schattenspender auf dem Gelände installiert. Sechs Weitere kommen nun kurzfristig hinzu. Eisch sieht für den Kindergarten Sonnensegel vor, die sich mit wenig Standbeinen elektrisch aufrollen lassen. Die Pfosten sollen in den Grund einzementiert werden. Wegen des Fassadenschutzes wurden drei der sechs neuen Schirme zwischen vorhandene Platanen gesetzt. In der Umbauphase müssten wegen den Platzverhältnisse einige Spielgeräte umgesetzt werden, informierte Eisch: Die Maßnahmen sollen über den Winter in Angriff genommen werden.