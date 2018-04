Gaienhofen Karl Bruttel ist ein Gundholzener durch und durch

Gaienhofens Ehrenbürger Karl Bruttel feiert den 90. Geburtstag. Für sein Heimatdorf hat er das ganze Leben lang viel geleistet.

Mit Karl Bruttel durfte ein verdienter Einwohner in körperlicher und geistiger Frische seinen 90. Geburtstag feiern. Bemerkenswert ist die erstaunliche Vielseitigkeit, die seinen Lebensweg auszeichnet. Aufgewachsen im Kreis von sechs Geschwistern, war der waschechte Gundholzener bis zum heutigen Tag stets ein seiner Heimat und dem Dienst an der Allgemeinheit treu verbundener Mitbürger. Dass der gelernte Maschinenschlosser 47 Jahre lang Tag für Tag seinen Arbeitsweg per Schiff grenzüberschreitend ins schweizerische Ausland zum Steckborner Nähmaschinenhersteller Bernina absolvieren musste, dürfte eine Besonderheit darstellen, wie sie die Bodenseeregion für ihre Bewohner bereithält. In seiner Freizeit betätigte sich Karl Bruttel viele Jahre im Männerchor Horn sowie im Hegering Singen-Radolfzell. Mit seiner Frau Thekla ist er nun schon 67 Jahre lang verheiratet; gemeinsam führten sie in Gundholzen das Café „Gundo“. Mit ihr gratulieren ihm vier Kinder, 14 Enkel und zehn Urenkel.

Beachtlich ist Karl Bruttels politisches und soziales Engagement. Lange Jahre war er Bürgermeister von Gundholzen und, nach dem kommunalen Zusammenschluss mit Gaienhofen, Ortsvorsteher seines Heimatdorfes. Unvergessen sind die Rede und die mahnenden Worte, die der erfahrene Kommunalpolitiker anlässlich seines Abschieds aus dem Gemeinderat an seine Kollegen richtete. Aufgrund seiner Verdienste wurde Karl Bruttel 2010 zum Ehrenbürger von Gaienhofen ernannt.

Zu seinem 90. Geburtstag gratulierte ihm Bürgermeister Uwe Eisch persönlich und im Namen der Gemeinde Gaienhofen, außerdem überbrachte er ihm die Glückwünsche von Ministerpräsident Winfried Kretschmann.