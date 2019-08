Das Bodensee Kammerorchester tritt am Mittwoch, 7. August, unter der Leitung von Gero Wittich im Rahmen einer öffentlichen und kostenlosen Generalprobe in der Hörihalle in Gaienhofen auf. Auf dem Programm stehen die Konzert-Ouvertüre „Die Hebriden“ von Felix Mendelssohn Bartholdy, das Konzertstück für vier Hörner von Robert Schumann sowie die zweite Sinfonie von Ludwig van Beethoven.

Für das laut einer Mitteilung des Orchesters wegen seiner anspruchsvollen Besetzung mit vier Solo-Hörnern und Orchester eher selten zu hörende Konzertstück von Schumann konnten Daniel Loipold (Solo-Hornist, Brucknerorchester Linz), Hana Hockauf (Solo-Hornistin, Staatstheater Kassel), Joachim Pfannschmidt (stellvertretender Solo-Hornist, Staatstheater Kassel) sowie Marlene Pschorr, (Preisträgerin des Richard-Strauss-Wettbewerbs und Mitglied des WDR Sinfonieorchesters in Köln) gewonnen werden.

Musiker kommen aus allen Himmelsrichtungen an den Bodensee

Das Bodensee Kammerorchester, gegründet 2002, besteht aus Musikern aus dem deutschsprachigen Raum. Die Musiker, darunter Mitglieder renommierter Orchester (Brucknerorchester Linz, Nationaltheater Mannheim, Royal Philharmonic Orchestra London und andere) treffen sich aus Freude am gemeinsamen Musizieren jeden Sommer am Bodensee zu einer Probenphase und zwei Konzerten. Ausgereifte Interpretation, jugendliche Frische, sowie mitreißende Spielfreude werden von der Presse hervorgehoben und vom Publikum gefeiert.

So gilt das jährliche Konzert des Bodensee Kammerorchesters seit Jahren in der Region als ein musikalischer Höhepunkt des Sommers. Das Konzert selbst ist am Donnerstag, 8. August, um 20 Uhr im Kursaal von Überlingen am See. Am Freitag, 9. August, spielt das Orchester ab 20 Uhr im Bürgersaal Rathaus Singen im Rahmen der Verleihung des Kulturförderpreises durch den Förderverein des Lions Club Singen-Hegau, der Eintritt ist frei.

Karten für das Konzert in Überlingen am See zum Preis von 15 bis 23 Euro (ermäßigt 12 bis 20 Euro) gibt es bei der Touristik-Information Überlingen unter der Telefonnummer (0 75 51) 947 1523 und bei allen Vorverkaufsstellen von Reservix