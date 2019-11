Wenn ein Politiker Schülern Zeit schenkt, so profitieren von dem Geschenk beide Seiten. Schüler stellen ihre Fragen im direkten Dialog und nutzen die Chance, in Diskussion mit den Verantwortungsträgern zu treten; Politiker geben Einblick in Entscheidungsprozesse und signalisieren ihr Interesse an der politischen Willensbildung junger Menschen.

Beim sechsten „Tag der Freien Schulen“ am 15. November, organisiert von der Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen Baden-Württemberg (AGFS), in der Verbände und kirchliche Träger Freier Schulen zusammenarbeiten, war der FDP-Politiker Jürgen Keck, der seit 2016 Mitglied im Stuttgarter Landtag ist, zu Gast in der Schule Schloss Gaienhofen. Dies schreibt die Gaienhofener Schule in einer Pressemitteilung.

Klimaschutz, Nahverkehr und FDP

Themen des Besuchs waren die Vielfalt und Innovationskraft der Schulen, aber auch die Herausforderungen der Gesellschaft und der Bildungspolitik, mit denen sich die Schulen heute konfrontiert sehen. Die Schüler der 10. Klasse hatten sich auf den Besuch des Landtagsabgeordneten vorbereitet und zeigten, dass sie durchaus kritische Bürger sind.

Themen wie die Klimaschutzbewegung Fridays for Future, der Brexit, aber auch die politische Bedeutung der FDP wurden im Unterricht mit großem Interesse diskutiert. Auch die hohen Kosten für die Busfahrt zur Schule im öffentlichen Nahverkehr sprachen die Schüler an und stießen damit bei Jürgen Keck als Mitglied des Verkehrsausschusses des Stuttgarter Landtags auf offene Ohren.

Schüler wollen mitgestalten

In Zeiten des viel diskutierten Digitalpakts konnte sich Keck außerdem ein Bild von digital unterstütztem Unterricht machen, worin Schloss Gaienhofen laut Pressemitteilung in den vergangenen Jahren große Fortschritte zu verzeichnen hatte.

„Es war interessant mit Herrn Keck zu diskutieren, dass so manche politische Entscheidung bei den direkt Betroffenen nur schwer nachvollziehbar ist. Wir hoffen, dass er gemerkt hat, was uns alles umtreibt und dass wir bereit sind, unsere zukünftige Welt auch mitzugestalten“, reflektierte ein Schüler laut Mitteilung den Besuch des Politikers.