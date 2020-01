In der Gemeinde Gaienhofen sammeln die Jugendfeuerwehr Gaienhofen und der Förderverein Freunde der Hermann-Hesse-Schule Weihnachtsbäume ein. Termin ist am Samstag, 11. Januar, ab 9 Uhr. In Gaienhofen und Hemmenhofen sammelt die Jugendfeuerwehr Gaienhofen die Bäume ein, in Horn und Gundholzen ist der Förderverein Hesse-Schule mit Schülern und Lehrern der neunten Klassen unterwegs. Zum Einsammeln sollte der komplett abgeschmückte Baum gut sichtbar an den Straßenrand gelegt werden. Für eine Spende, die man am Baum befestigen kann, wären die Jugendlichen dankbar. Für Rückfragen soll man sich an die Hermann-Hesse-Schule unter Telefon (0 77 35) 91 91 91 6 wenden.