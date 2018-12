von Georg Lange

Es war eine Hiobsbotschaft für den Verein der Kappegässler. Fünf Wochen vor der Jahresveranstaltung der Gaienhofer Guggenmusik in der Höri-Halle am 8. Dezember erfuhr der Verein von der Gemeindeverwaltung, dass die Musiker die Genehmigung für die traditionelle "Grinch Party" nur dann erhalten, wenn sie die Halle mit einem Schutzboden auslegen. Die Verwaltung befürchtete, ohne Schutzbelag könnte der neue Boden in Mitleidenschaft gezogen werden.

Dem Verein gelang es in der verbleibenden Zeit nicht, einen Schutzboden für die rund 780 Quadratmeter große Halle zu leihen. Der Kauf eines Schutzbodens für rund 20 000 Euro liegt außerhalb des Budgets des 25 Musiker zählenden Vereins. Dieser sagte die für rund 500 Besucher konzipierte Veranstaltung kurzfristig ab und lud die Gastkapellen aus. Nun bangt der Verein auch um seine Existenz. Schriftführerin Esther Merkle nahm die Gelegenheit wahr, in der jüngsten Gemeinderatssitzung die Verwaltung zu einer Lösung des Problems und zum Kauf eines Bodens zu bewegen. Das Problem betrifft auch die Narrenzunft Hägelisaier, die turnusmäßig zum Höri-Umzug in die Halle lädt.

Guggenmusik fürchtet um ihre Existenz

Das langfristige Problem für die Kappegässler besteht darin, dass die Feierkultur der Guggenmusiken auf Einladung und Gegeneinladung beruht. Die Kappegässler befürchten, dass die freundschaftlichen Verbindungen zu den anderen Gruppen leiden und der Verlust des Veranstaltungsortes existenzielle Auswirkungen für den Verein haben könnte, erläuterte Esther Merkle gegenüber dem SÜDKURIER. Er erteile dem Verein nur dann die Genehmigung, wenn er das Konzept der Veranstaltung ändere, äußerte sich Bürgermeister Uwe Eisch in der Ratssitzung. Sportveranstaltungen und Narrenspiegel könnten weiterhin in der Höri-Halle stattfinden. Die Veranstaltungen der Kappegässler hätten jedoch zu massiven Verunreinigungen des Bodens geführt bis hin zu Flecken, die dauerhaft im Boden blieben. Feste dieser Art könnten in der Halle mit dem neuen Belag nicht mehr stattfinden.

Auch andernorts sind Schutzböden für Gemeindehallen ein Thema: Hier beraten Ortschaftsräte in Ühlingen, Kreis Waldshut, über einen neuen Schutzboden für die Schlüchttalhalle. Bild: Werner Steinhart

Ulrike Griß (Freie Wähler) erinnerte daran, dass bei der Debatte über einen neuen Boden für die Höri-Halle die Verwaltung beauftragt wurde, Angebote für einen Schutzboden einzuholen. Angesichts des geringen Bedarfs stünden Kosten und Aufwand in keinem wirtschaftlichen Verhältnis, urteilte Uwe Eisch nach seinen Erhebungen: Da der Schutzboden nur für zwei Veranstaltungen im Jahr benötigt würde, könne der Anschaffungspreis von 20 000 Euro nicht auf alle Nutzer und Vereine durch eine Erhöhung der Saalmiete umgelegt werden. Zudem habe die Gemeinde keinen Lagerort. Eisch wies darauf hin, dass bereits ab Montag die Halle durchgängig belegt sei. Aktuell hätten Vereine kaum die Möglichkeit, die Halle für eigene Aktivitäten zu buchen.

Bürgermeister Eisch ärgert sich über Brandflecken durch Shisha-Raucher

Gemeinderat Ingo Bucher-Beholz (UBL) regte an, dass sich die Gemeinde mit dem Verein zusammensetzen sollte und Regeln formuliert, wie eine Veranstaltung abzulaufen habe. Die Höri-Halle sei zwar eine Mehrzweck-, aber keine Allzweckhalle. Dort seien nicht alle Zwecke zulässig, sondern nur definierte. Gemeinde und Verein könnten ausloten, ob eine geplante Veranstaltung in der Halle umgesetzt werden könne. Die Verwaltung sah sich kürzlich mit einer anderen Veranstaltung konfrontiert, bei der auf der Bühne Shisha geraucht und der Boden verbrannt wurde, berichtete Uwe Eisch. Der Bürgermeister zeigte sich in diesem Zusammenhang erregt: "Brennt die Höri-Halle ebenso wie in Markelfingen ab, so hätten wir gar nichts mehr."