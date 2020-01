von Georg Lange

Der Gemeinderat von Gaienhofen hat in seiner jüngsten Sitzung über die Stellungnahmen zur Horner Bauleitplanung und die Belange aus der öffentlichen Beteiligung für den Bebauungsplan Kirchgasse beraten.

Hotel Hirschen will sich vergrößern

Anlass für die Änderung des Bauleitplans gab die rund sieben Millionen Euro schwere Investition des gastronomischen Betriebs „Hotel Hirschen“.

Dieser plant den Abriss eines ehemaligen Wohnhauses mit Ferienwohnungen und den Neubau des Gebäudes für einen erweiterten Hotelbetrieb mit einer Erhöhung der Bettenzahl von derzeit 108 auf 150 Betten sowie die Erweiterung des Wellnessbereichs von 200 auf 1000 Quadratmeter für eine ganzjährige Nutzung. Zudem soll der Außenpool neu gestaltet werden. Mit der Änderung des Bebauungsplans soll eine zeitgemäße Entwicklungsmöglichkeit für den Betrieb geschaffen werden.

Keine weiteren Parkplätze nötig

Die Verkehrs- und Parksituation für die Hotelgäste war einer der Punkte im Bebauungsplan Kirchgasse, die diskutiert wurden. Der alte Plan enthielt die Möglichkeit für eine Tiefgarage. Beanstandet wurde deren Fehlen im Bauleitplan bei gleichzeitiger Einzeichnung einer Rampenzufahrt. Innerhalb des Neubaus gäbe es keine Tiefgarage, erläuterte Städteplaner Andreas Wieser.

Und es bestünde keine Absicht für solch einen Bau, bei der außerhalb der Baufenster eine Rampe zugelassen werde müsste. Alte Vorschriften legten den Betreibern eine Ausarbeitung eines Parkkonzepts nahe. Das Landratsamt Konstanz gehe jedoch nun davon aus, das pro vier Zimmer ein Stellplatz notwendig sei und nicht mehr pro vier Betten. Der Betreiber hält diese Anzahl schon gegenwärtig bereit und benötigt kein weiteres Konzept.

Eine Stellungnahme bezog sich auf einen potentiellen Brandfall und auf die Bereitstellung von 48 Kubikmeter Löschwasser pro Stunde für einen Zeitraum von zwei Stunden. Rund um das Planungsgebiet Kirchgasse seien drei Hydranten in vorgeschriebenen Normabständen vorhanden, erklärte der Städteplaner.

Mehr Schutz für Vögel und Fledermäuse

Auch wenn das Bauvorhaben als ein Projekt dörflicher Innenverdichtung gilt und über bereits versiegeltem Grund errichtet wird: Das Plangebiet grenzt direkt an ein FFH-Gebiet an. Der Naturschutz bemängelte eine unzureichende Abwägung der Belange. Insgesamt greife der Neubau nur gering in Natur und Landschaft ein, so der Städteplaner.

Der neue Bebauungsplan schreibt nun vor, dass zum Schutz der Fledermäuse vor Lichtemissionen entlang der Nord- und Westgrenze fünf Hochstämme zweiter Ordnung gepflanzt und unterhalten werden. Dazwischen sollen heimische Sträucher gepflanzt werden. Bemängelt wurde, dass die in Richtung Naturschutzgebiet zeigenden Vogelschutz-Glasflächen die Vögel nicht ausreichend schützen würden. Der Plan sieht nun weitere Maßnahmen für den Vogelschutz vor, die mit Blick auf Erfahrungen der Schweizerischen Vogelwarte Sernpach erarbeitet werden.

Die Beleuchtung der Fenster und der Außenanlage könnten eine Beeinträchtigung der Fledermaus-Population darstellen, so das Regierungspräsidium Freiburg. Die Liegewiese solle eingegrünt werden, um die Lichtausbreitung durch Bäume und Büsche zu reduzieren. Den besten Schutz für Fledermäuse böten Kirchendächer, so der Stadtplaner. Bei der Renovierung des nebenan liegenden Kirchendachs wurden Maßnahmen für den Ein- und Ausstieg getroffen, sodass ausreichend Unterkünfte für Fledermäuse gesichert seien.

Denkmalschutz fordert Sicht auf Kirche

Während der Bauzeit können Eingriffe ins Landschaftsschutzgebiet möglich sein, die im Bebauungsplan durch einen Rückbau und mit einer Ansäung rückgängig gemacht werden können. Der Denkmalschutz reklamierte den besonderen Schutz des Kulturdenkmals Horner Kirche.

Dessen Sicht dürfe nicht durch Bauten verdeckt werden. Im neuen Leitplan wurden dafür die Firsthöhen im Baufenster des Gebäudes „Maria“ festgesetzt, da die ursprüngliche Festlegung eine Erhöhung um weitere 70 Zentimeter ermöglicht hätte. Der Kirche solle damit Raum geschaffen werden.