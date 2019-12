von Georg Lange

Die gesamtwirtschaftliche Lage ist gut, das Aufkommen durch die Gewerbesteuer in Gaienhofen ist nach wie vor hoch. Und dennoch: 72 Einwohner weniger als im Jahr 2017, die sich im künftigen Haushalt 2020 der Gemeinde auf die Zuweisungen vom Land auswirken werden, geringere Zuweisungen für die Unterbringung von Flüchtlingen sowie höhere Personalkosten in der Betreuung für den geplanten Naturkindergarten und höhere Abschreibungen aus dem Sach- und Anlagevermögen. Hinzu kommt im Haushaltsjahr 2020 eine Rückstellung für den Finanzausgleich der potenziellen Erhöhung der Abgaben an den Landkreis, die, vorgezogen, künftige Haushalte entlasten helfen soll. Trotz einer Erhöhung der Entgelte beim Wasser, Abwasser und dem Sporthafen wird der Ergebnishaushalt für 2020 von Gaienhofen voraussichtlich mit einem Minus von mehr als einer Viertelmillion Euro abschließen. Im kommenden Jahr wird Gaienhofen 13,65 Millionen Euro für Leistungen aufbringen. Ihm stehen Erträge von 13,38 Millionen Euro gegenüber. Als liquide Mittel stehen der Gemeinde Gaienhofen 1,3 Millionen Euro auf dem Girokonto zur Verfügung.

„Wir haben nicht weniger und nicht mehr Geld, es wird nur anders dargestellt“, erläuterte Bürgermeister Uwe Eisch in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates von Gaienhofen die Grundlagen des neuen kommunalen Rechnungswesens für den Haushalt 2020. In einer kameralen Buchführung hätte der Haushalt 2020 von Gaienhofen eine Zuführung von 1,4 Millionen Euro erfahren. Die Effekte, die jedoch im Haushaltsjahr 2020 eintreten werden, wirken sich dahingehend aus, dass die Gemeinde ein negatives Bilanzergebnis ausweisen wird, so Uwe Eisch. Die Personalaufwendungen in der Verwaltung werden um 107.000 Euro höher ausfallen. Unter anderem durch die Personalkosten der Kita Seestern und des geplanten Naturkindergartens. Insgesamt werden für sämtliche Gehälter des Gemeindepersonals von Gaienhofen rund 3,1 Millionen Euro veranschlagt.

Die größten Investitionen im Jahr 2020

Kämmerer Sven Leibing bereitete für den Haushalt 2020 eine Übersicht für die Investitionstätigkeit der Gemeinde vor. Im kommenden Jahr möchte Gaienhofen rund 3,29 Millionen Euro investieren. Die größten Ausgabenanteile liegen in der Förderung des Tourismus durch den Neubau der Touristinformation in Höhe von 890.000 Euro sowie im Ausbau des Breitband-Internets in Höhe von 800.000 Euro. Rund 330.000 Euro möchte sie für die Sporthäfen in Horn und Gaienhofen ausgeben. Für den Sonnenschutz und die Förderung von Kindern bis sechs Jahre mit einem Wichtelwagen im künftigen Naturkindergarten will die Gemeinde 153.000 Euro ausgeben. 100.000 Euro sollen für Konzeption und Baukosten der Grundschule bereitgehalten werden. 396.000 Euro fließen als Investition in die Wasserversorgung sowie 210.000 Euro in die Abwasserentsorgung.

Die Gemeinde Gaienhofen hat nicht weniger und nicht mehr – Kämmerer Sven Leibing (links) präsentierte den Haushalt 2020 im Gemeinderat. Weiter von links: Bürgermeister Uwe Eisch, Sandra Rauer (Leitung Hauptamt) sowie Johannes Wilhelm (Leitung Bauabteilung). | Bild: Georg Lange

„Der Breibandausbau nervt uns gerade unsagbar“, entrüstet sich Uwe Eisch in der Sitzung: Die Gemeinde habe immer noch keine verlässlichen Zuschuss-Daten erhalten. Rund 90 Prozent der Ausgaben würden durch Zuschüsse von Bund und Land getragen. Die Erträge aus der Verpachtung müssten jedoch wieder zurückgezahlt werden. Eisch kündigte an, dass die Maßnahmen neu beantragt und im Haushalt neu abgebildet werden müssen. Das betreffe auch die mit dem Breitbandkabel verbundene Verlegung neuer Gasleitungen in der Gemeinde. Die Gesamtaufwendung belaufe sich auf 8 Millionen Euro. Eisch kündigte beim Rat einen Nachtragshaushalt 2020 an.

Eventuell Kredit für Breitband- und Gasausbau

Eisch zog in der Haushaltsplanung das Fazit, dass aufgrund der Wirtschaftskraft die Gemeinde trotz des Defizits im Haushalt ihre Aufgaben erfüllen kann. Im Nachtraghaushalt möchte er die Aufwendungen der acht Millionen Euro schweren Investition für das Breitband und die Gasverlegung abbilden. Es könne sein, dass die Gemeinde dafür einen Kredit aufnehme. In der Aussprache diskutierte der Rat über die Möglichkeit einer Erhöhung des Steuersatzes für Zweitwohnungen. Das Gremium beantragte hierfür einen eigenständigen Tagesordnungspunkt für eine Sitzung im nächsten Jahr.