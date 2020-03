Die Gemeinde Gaienhofen bietet ab sofort allen Bürgern – Alten, Jungen, Kindern, Jugendlichen, Eltern, Ehepartnern und Alleinstehenden – ein offenes Ohr für ihre Sorgen und Nöte an. Dies schreibt die Gemeinde in einer Pressemitteilung.

Die aktuelle Lage aufgrund der Coronavirus-Pandemie bedeute für viele Menschen eine große Belastung und stelle sie vielfach auch vor bisher nicht gekannte Probleme, schreibt die Gemeinde Gaienhofen. In diesen Lebenssituationen, wenn Menschen sich überfordert, frustriert, verzweifelt oder alleine fühlten, möchte nun Siobhan O’Connor helfen.

Schulsozialarbeiterin in Gaienhofen

Die ausgebildete Psychologin arbeitet sonst als Schulsozialarbeiterin mit Kindern, Jugendlichen und Familien an der Hermann-Hesse-Schule in Gaienhofen und in Horn. Siobhan O‘Connor steht zum Gespräch über Probleme, Sorgen und Ängsten per Telefon unter (01 71) 44 99 7 22 bereit und ist auch per E-Mail unter sozialarbeit@hermann-hesse-ghs.de erreichbar.

Das ehrenamtliche und kostenlose Angebot soll den Bürgern Unterstützung und Ideen zur Bewältigung von Stress und Ängsten oder einfach die Gelegenheit bieten, sich mit jemandem auszutauschen und jemanden zu haben, der zuhört. Anrufe und Nachrichten werden laut Gemeinde Gaienhofen von der Psychologin selbstverständlich vertraulich behandelt. Bei Fragen zur Coronavirus-Pandemie, zum Verhalten oder zu Maßnahmen und Regelungen in diesem Zusammenhang kann Psychologin Siobhan O’Connor jedoch nicht weiterhelfen.

Zum Thema Coronavirus hat die Gemeinde Gaienhofen verschiedene Internetadressen und Telefonnummern auf ihrer Internetseite www.gaienhofen.de zusammengestellt.