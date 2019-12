von Georg Lange

Gefilztes und Gestricktes, Lampenschirme aus Holz sowie Börsen und Hüte aus Kork oder weihnachtliche Dekoration aus Blumen und Beton – das Kunsthandwerk war auf dem Weihnachtsmarkt von Gaienhofen ebenso vielfältig vertreten wie ein reichhaltiges Angebot an Speisen. Mit großem Rahmenprogramm lockte der 19. Markt mehrere Hundert Besucher an seine 27 liebevoll dekorierten Stände. Vier Gaienhofener Betriebe boten ihre weihnachtlichen Waren feil.

Die Gemeindeverwaltung stellte Platz und Strom zur Verfügung und sperrte die Straße ab. Sie schmückte den Markt und unterstützte die Beschicker mit den Genehmigungen für den Ausschank. Ein großer Teil der Standgebühren gehen an die Nachbarschaftshilfe „Hilfe von Haus zu Haus“.

Austern, Wein und Cognac

Seit 15 Jahren ist die Partnerschaftsstadt Saint Georges de Didonne mit einem Stand vertreten – diesmal mit sieben Franzosen, die 1300 fangfrische Austern vom Atlantik auf den Weihnachtsmarkt brachten. Die Partnerstadt von Gaienhofen liegt in der Nähe von Bordeaux und der Region Cognac.

Wie jedes Jahr brachte das Komitee auch Weine und Weinbrände mit. Der Austernstand bekam in diesem Jahr Seefrüchte-Konkurrenz mit Fischen aus dem Bodensee. An seinem Stand bot der Angelclub Fischknusperle an.

Nikolaus und Knecht Ruprecht verteilen Schoko-Kläuse

Carmen Willibald und Ursula Köppler boten weihnachtliche Geschenkartikel aus scheinbar nutzlosen Stoffen an, die sie im Upcycling-Verfahren zu dekorativen Objekten verwandelten, sowie Schmuckschalen aus Beton, die mit Hilfe alter Schüsseln, Luftballons und Bällen in Form gegossen worden waren.

Gaienhofen Hunderte Besucher: Bilder vom Weihnachtsmarkt in Gaienhofen Das könnte Sie auch interessieren

Eine Hauptattraktion für Kinder waren Nikolaus und Knecht Ruprecht, die an die Kleinsten 120 Schoko-Kläuse aus einer Privatspende verteilten. Der Kindergartenchor der Kita Seestern bereicherte den Markt mit weihnachtlichen und frechlustigen Liedern. Jugendliche Blechbläser der Musikschule Höri und die Bürgerkapelle Hemmenhofen spielten weihnachtliche Weisen.