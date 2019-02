von Petra Reichle

Witzige Dialoge, neckische Spitzen, scharfsinnige Blicke auf das Dorfgeschehen, rasante Tänze und vor allem Corinna Blondzik-Burgo: Die Narren der Gaienhofener Hägelisaier-Zunft machten sich mit ihrem Jubiläums-Narrenspiegel zum 60-jährigen Bestehen in der Hörihalle selbst das größte Geschenk.

Narren-Präsidentin Corinna Blondzik-Burgo eröffnete den Narrenspiegel mit ihrem waghalsigen Auftritt als Helene Fischer. Den Hit „Atemlos“ sang sie mit ihrem eigenen witzigen Text und schwebte von der Hallendecke herunter auf die Bühne. Bilder: Petra Reichle

Als fast pünktlich um 19.15 Uhr die ersten Klänge von Helene Fischers Hit "Atemlos" erklangen, wanderten die Blicke der Zuschauer suchend durch die Halle – wo war die Sängerin? Erst als die Blicke ungläubig Richtung Hallendecke wanderten, wurden sie fündig. Dort "schwebte" Corinna Blondzik-Burgo, Vorsitzende der Zunft, meterhoch über ihren Köpfen und sang ihre eigene Version des Hits.

Gaienhofen Bilder des Narrenspiegels der Hägelisaier-Zunft in der Hörihalle in Gaienhofen Das könnte Sie auch interessieren

Selbstironie ist ihre große Stärke

"Der Schwerlastendübel hat gehalten" waren ihre ersten Worte, als sie den sicheren Bühnenboden unter den Füßen hatte und für ihren waghalsigen Auftritt begeistert gefeiert wurde. Sie machte es ihrem Publikum an diesem Abend besonders schwer. Nach 14 Jahren sollte dies der letzte Narrenspiegel unter ihrem Vorsitz sein, und Corinna Blondzik-Burgo übertraf sich noch einmal selbst. Ob forsch in ihrer Ansprache – "Knipsed mi nu wenn i´s Mul zu ha" lautete ihre Anweisung an die Presse –, ob grazil als tanzendes Narrenwieb, lästernd unterwegs auf dem Radl oder im Spa zog sich ihre Brillianz wie ein roter Faden durch den Abend.

Die Narren-Präsidenten Corinna Blondzik-Burgo und Pascal Stauss machten es sich im Hot Tub gemütlich und hechelten gemeinsam durch Klatsch und Tratsch der Höri-Gemeinden. Bild: Petra Reichle

Doch um den Nachwuchs braucht sich die Zunft trotzdem keine Sorgen zu machen. "Bühne frei für unsere eigene Produktion, die haben wir alle selbst gemacht", lauteten die Worte von Ansagerin Andrea Weiss, als sie den Tanz der "Narresome" ankündigte. Begeistert wurde der Nachwuchs für seinen tollen Auftritt in kecken Kostümen im Stile der 60er-Jahre gefeiert. Ausgestattet mit großen Filzpantoffeln führte Andrea Weiss gekonnt witzig durch den Abend – ein neckischer Seitenhieb Richtung Gemeindeverwaltung, die jüngst entschieden hatte, dass die Guggenmusik für ihre traditionelle "Grinch Party" die Halle mit einem Schutzboden auslegen müsse.

Die Zukunft der Zunft ist gesichert: Der Narresome stammt laut Ansagerin Andrea Weiss "aus eigener Zucht" und zeigte einen kecken Tanz im Stile der 60er-Jahre. Bild: Petra Reichle

Auf eine Zeitreise begaben sich die Narren im Sketch "Die Gedanken sind frei". Viele "kaputte Hörianer" fanden sich gedanklich am Montag nach dem Höri-Umzug sichtlich angeschlagen im Wartezimmer einer Arztpraxis wieder. Mit dem Radl waren hingegen sechs Narrenwieber unterwegs, die auf ihrer Radtour Richtung Horn allerlei Dorftratsch aufs Korn nahmen. Besonderes Highlight nicht nur der Radtour, sondern des gesamten Narrenspiegels war das neue Bühnenbild. 65 Stunden hat der Wangener Künstler Wolfgang Fleischer daran gearbeitet, herausgekommen ist ein grandioses Bühnenbild das einen wunderbaren Blick auf Gaienhofen zeigt. Nicht fehlen darf natürlich ein diskret eingearbeiteter Stierkopf – das Wappen der Narrengilde.

Einer der Höhepunkte des Jubiläums-Narrenspiegels war die Präsentation des neuen Bühnenbilds durch Narren-Präsidentin Corinna Blondzik-Burgo. Der Wangener Künstler Wolfgang Fleischer hat es in 65 Stunden Arbeitszeit gezaubert und wurde für sein grandioses Werk begeistert gefeiert. Bild: Petra Reichle

Voller witziger Dialoge war die Nummer "Achmet brauch Sand für Moorbad Horn". Pirmin Bruttel musste in seiner Rolle als Verkäufer viel Geduld aufbringen, um die Wünsche seines Kunden Achmet, perfekt insziniert von Klaus Pauly, zu erfüllen. "Du haben, ich brauchen kleine Steine viele" lautete Achmets Anliegen.

Als „schlagkräftigen Damen im Bademantel“ wurden die Tänzerinnen der Narrenwieber angekündigt und fegten zu den Klängen der Boxer-Hymne „Eye of the tiger“ über die Bühne.

Im Wellnessbereich des Hörihotels traf sich Corinna Blongzik-Burgo mit ihrem "Alte", in diesem Fall Pascal Stauss, stellvertretender Vorsitzender der Zunft. Im Hot Tub wurde allerlei Dorfklatsch durchgehechelt, es wurde gelästert und gekeift. Auch der "Alte" bekam sein Fett weg, er solle doch "einfach mal die Schnorre halte". Rollentausch war das Motto der traditionellen Tänze. Während die Narrenwieber einen rasanten Tanz als Boxerinnen hinlegten, schlüpften die Holzer in rosa Tüllröcke und zeigten ein Männerballet. "Grandios war die Nacht" – so sang Corinna Blongzig-Burgo zu Beginn des Abends und sollte Recht behalten, denn es war ein grandioser Narrenspiegel.