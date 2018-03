Gaienhofen Gaienhofen investiert in Gasleitungen und Glasfaserkabel

Um in Sachen schnelles Internet und umweltschonendes Heizen auf einen zeitgemäßen Stand zu kommen, lässt die Gemeinde Gaienhofen 30 Kilometer Rohrleitungen für Gas und Glasfaser verlegen.

Wenn die olympische Flamme den zukünftigen Austragungsort erreicht, symbolisiert dieses Feuer: hier wird etwas passieren. Ähnlich war es beim „Tag der ersten Flamme“ in Gaienhofen. Das Symbol der Flamme zeigte an, dass hier etwas Entscheidendes stattfinden soll. Die Planung ist, 30 Kilometer Rohrleitungen für Gasleitungen und Glasfaserkabel zu verlegen.

Klaus Sturm (Freie Wähler) blickte auf die Vergangenheit zurück: „Da kam es schon einmal vor, dass ich ein oder zwei Tage in der Woche kein richtiges Internet hatte.“ Die Kommunikation auf modernen und zeitgemäßen Wegen war eingeschränkt und für den Gemeinderat Grund genug, sich um diesen Missstand zu kümmern. Bürgermeister Uwe Eisch hatte auf einer Informationsveranstaltung am 18. Januar bereits dargelegt, dass es eigentlich eine Sache des Staates sei, für eine zukunftsfähige Infrastruktur zu sorgen. Man sei froh, mit der Thüga nun einen Partner gefunden zu haben, der die notwendigen Investitionen stemmen kann.

Wie Manfred Kittl, Mitglied der Geschäftsleitung für Netzdienste und kommunales Management bei der Thüga eindrucksvoll aufzeigte, gibt der Investor nun richtig Gas. Rund vier Millionen Euro sollen bis Ende 2019 aufgewendet werden, um Gaienhofen mit Gas und Glasfaser für die Zukunft fit zu machen. Es ist eine Summe, die nach Abschluss der Arbeiten niemand mehr sehen wird. 30 Kilometer Rohrleitungen werden für Gasleitungen und Glasfaserkabel verlegt. Obwohl diese im Boden versenkt werden und später nicht mehr sichtbar sind, ist es eine wichtige Investition in die Zukunft und für nachfolgende Generationen.

„Mit der Möglichkeit, Erdgas für die Heizung zu nutzen, spart Gaienhofen so viel CO2

ein, wie wenn wir 1200 Bäume pflanzen", stellte Kittl heraus. Ein großer Beitrag zum Umweltschutz, der von den Kindern der Kindertagesstätte Seestern kommentiert wurde. „Wir sind die Kleinen in der Gemeinde“, war ihr Beitrag und zeigte auf: es geht um die Zukunft.

Umweltschutz und was jeder einzelne Haushalt für eine saubere Umwelt tun kann, diese Themen waren am Tag der ersten Flamme ein wichtiger Aspekt. Jeder, der heute plane, seine in die Jahre gekommene Heizung gegen eine neue und umweltschonende Anlage auszutauschen, stehe auch vor dem Problem, durch das baden-württembergische Gesetz für Erneuerbare Wärme (EWärmeG) weitere Maßnahmen ergreifen zu müssen.

„Da gibt es sehr viele Möglichkeiten", schilderte Manfred Kittl die Optionen der Privathaushalte. Eine sehr einfache Lösung sei, vom Energieleister Bio-Gas zu beziehen. Wer mehr für die Umwelt tun will, kann sich auch an Energie-Berater wenden, erläutert Kittl und bietet hier Unterstützung durch Energie-Agenturen an.

Johannes Wilhelm, Leiter der Bauverwaltung im Gaienhofener Rathaus, ist überzeugt: „Das ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.“ Der Zuspruch der Gaienhofener scheint ihm Recht zu geben. Manfred Kittl bestätigt diese Einschätzung: „Unsere Gespräche mit den Gaienhofener Bürgern versprechen eine Situation, bei der alle gewinnen.“